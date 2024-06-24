Cezaevi yönetimine dilekçe verdiler: Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşa alındı

1 YILI AŞKIN SÜREDİR TUTUKLU

İstanbul’da bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 29 kişiyi, hayali özel fon yaratarak dolandırdığı iddiasıyla bir yılı aşkın bir süredir Silivri’de tutuklu bulunuyor.