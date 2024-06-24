Cezaevi yönetimine dilekçe verdiler: Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşa alındı
Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla Silivri’de tutuklu bulunan eski banka müdürü Seçil Erzan ile kara para aklama soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi. İki isim, talepleri üzerine aynı koğuşu paylaşmaya başladı.
Silivri’de tutuklu bulunan eski bankacı Seçil Erzan ile sosyal medya fenomeni Dilan Polat, aynı koğuşa alındı.