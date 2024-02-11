Cezaevinde çocuk koğuşundaki korkunç işkence ve istismarda istenen cezalar belli oldu
Kocaeli'de cezaevindeki çocuk koğuşunda tutuklu bulunan S.T. (19) ile M.D. (18), aynı koğuşta kaldıkları 4 kişi tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü. Yargılama sonucunda, 4 sanığa 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları verildi. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cezaevindeki 5 infaz koruma memuru hakkında da "Görevi kötüye kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
Olay, 2022 yılı Ağustos ayında Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. "Cinsel istismar" suçundan tutuklanan S.T. ile M.D., iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı.
Olay, o dönem 17 yaşında olan mağdur S.T.'nin, 12 Ağustos 2022'de nakil olarak gittiği Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan muayenesinde ortaya çıktı.
Vücudunda darp izleri görülen S.T.'nin, Kocaeli'deki cezaevinde M.D. ile birlikte, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö.'nün cinsel istismarına maruz kaldıklarını, kemerle dövüldükleri, zorla ayaklarını yıkattıklarını, kendilerine masaj yaptırdıklarını, bardaktan ve pet şişeden zorla idrar içirdiklerini beyan etmesi üzerine, kurum müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Şüpheliler hakkında, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılarak geçen Ocak ayında karar çıktı.