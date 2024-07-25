Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Sosyal medyada ölüm haberlerini gören aileler cezaevi önünde toplandı

Şikayetleri devam eden 64 tutuklu ve hükümlü ise dün öğleden sonradan itibaren cezaevine çağırılan ambulanslarla Denizli ve Honaz'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Cezaevinde meydana gelen gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen 64 hükümlü ve tutukludan 63'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, tedavisi devam eden 1 hükümlünün genel sağlık durumunun iyi olup hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada olayla ilgili olarak başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.