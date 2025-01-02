Cezaevinden çıktığı gün cinayet işledi!
Adana’da cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya, ağabeyi Aşkın Kaya'nın öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Fırat Şimşek’i çıktığüı gün öldürdü. Kaya ve cinayet sırasında yanında olan Adnan Akçad, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Olay, 27 Aralık’ta saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3000’inci Sokak’ta meydana geldi. 2023’te "Kasten yaralama" suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya, arkadaşı Adnan Akçad ile birlikte husumetli olduğu Fırat Şimşek’in yanına gitti.
Sokakta taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaya’nın belindeki silahı çıkarmasıyla Şimşek kaçmaya başladı. Emrah Kaya, Fırat Şimşek’i tabancayla sırtından vurduktan sonra Akçad ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.