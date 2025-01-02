Cezaevinden çıktığı gün cinayet işledi!

HAKKINDA İFADE VERENİ ÖLDÜRDÜ

Cezaevinden çıkan Emrah Kaya’nın, Saydam’ın öldürüldüğü olayda hakkında polise ifade veren Şimşek’e husumet güttüğü, mahallede kendisiyle ilgili konuşmasından dolayı ağabeyinin öldürüldüğünü düşündüğü bildirildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Emrah Kaya ile Adnan Akçad’ın saklanmak için Sarıçam ilçesindeki bir eve gittiğini belirleyip, bölgede araştırma yaptı. Sokakta polisi görünce kaçmaya çalışan Kaya ile Akçad, yapılan takiple yakalandı.