Cezaevinden kaçıp eşini katletti: "Önce karını, sonra çocuklarını, sonra da kendini öldür kurtulalım"
Cezaevinden firar edip 4 çocuğunun annesi Elif Saydam'ı öldüren Şafak Saydam ile onu azmettiren ağabeyi Alay Saydam hakkında istenen ceza belli oldu. İddianamede, Alay Saydam'ın kardeşine, dolu tabancayı vererek "Kardeş, önce karını, sonra çocuklarını, sonra da kendini öldür kurtulalım." dediği yer aldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde hükümlü olduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde eşinin bulunduğu, baldızının evine gitti.
Eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Şafak Saydam, tabancayla kalabalığın içinde eşi Elif Saydam'a iki el ateş etti. Kurşunların eline ve başına isabet ettiği Elif Saydam, yaralandı.
Yakınları tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan Elif Saydam, 7 gün sonra yaşamını yitirdi.