Cezaevinden kaçıp eşini katletti: "Önce karını, sonra çocuklarını, sonra da kendini öldür kurtulalım"

EVE DÖNMESİ İÇİN KONUŞTUKLARINI İDDİA ETTİ

D.S.'nin ifadesini kabul etmeyen Şafak Saydam, ağabeyinin kendisine silah vermediğini söyledi.



Şafak Saydam'ın iddianamedeki ifadesinde, ayrı yaşadıkları eşi Elif ile eve geri dönmesi için tartıştıklarını anlattı. Elif'in eve gelmeyeceğini belirterek bağırdığını, tahrik edici sözler söyleyerek üzerine yürüdüğünü, kendisinin de belindeki silahı çıkardığını ve eşinin silahı almaya çalışması üzerine tetiğe bastığını anlattı.

Ayrıca iddianamede Şafak Saydam'ın, iki el ateş ettiğini mermilerin nereye isabet ettiğini görmediğini söylediğine yer verildi.