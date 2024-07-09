Cezaevinin tellerini söküp içeri girdi: Koğuştaki hasmını vurdu
Elazığ’da geçen hafta açık cezaevinde husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin içeriye cezaevinin tellerini keserek girdiği öğrenildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ise konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Elazığ Açık Cezaevi'nde isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan M.B.’nin yattığı açık cezaevine geldi.