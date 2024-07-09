Cezaevinin tellerini söküp içeri girdi: Koğuştaki hasmını vurdu

Elazığ’da geçen hafta açık cezaevinde husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin içeriye cezaevinin tellerini keserek girdiği öğrenildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ise konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Cezaevinin tellerini söküp içeri girdi: Koğuştaki hasmını vurdu - 1

Elazığ Açık Cezaevi'nde isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan M.B.’nin yattığı açık cezaevine geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cezaevinin tellerini söküp içeri girdi: Koğuştaki hasmını vurdu - 2

Dışarıda bulunan tel örgüleri kesen şüpheliler, M.B.’yi silahla bacağından vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cezaevinin tellerini söküp içeri girdi: Koğuştaki hasmını vurdu - 3

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevinin tellerini söküp içeri girdi: Koğuştaki hasmını vurdu - 4

CEZAEVİNDEN AÇIKLAMA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlünün silahla bacağından yaralanması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un 14. maddesinde, "Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Cezaevinin tellerini söküp içeri girdi: Koğuştaki hasmını vurdu - 5

5 Temmuz'da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafındaki tel örgülerden atlayarak kuruma girdiği tespit edilen bir kişinin, adli suçtan hükümlü Murat Bulut'u ateşli silahla bacağından yaraladığı belirtilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir."

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