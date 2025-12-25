Cezaevleri önünde erken tahliye sevinci

Düzenlemeye göre, alt ve üst soya, eşe, beden veya ruh bakımından kendini koruyamayacak olanlara, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler tahliye edilmeyecek. Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler de yararlanamayacak.



Son anda yapılan değişiklikle, depremde binaların çökmesi ya da hasar olması sonucu meydana gelen öldürme suçları da kapsamdan çıkarıldı.