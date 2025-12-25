Cezaevleri önünde erken tahliye sevinci
25.12.2025 22:59
Son Güncelleme: 25.12.2025 23:03
AA, İHA, DHA
Cezaevlerinin önünde erken tahliye sevinci vardı bugün. TBMM'de kabul edilen 11’inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle, 40 binden fazla mahkum tahliye olacak.
Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak anılan 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevleri önünde toplandı.
Hazırlıkları ve gerekeli evrakları tamamlanan hükümlüler ise tahliye edildi.
Düzenleme, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçları kapsıyor. hükümlüler için 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçebilme, açık cezaevindekiler için de 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanınıyor.
İlk etapta 40 binin üzerinde hükümlünün tahliye olması bekleniyor.
Düzenlemeye göre, alt ve üst soya, eşe, beden veya ruh bakımından kendini koruyamayacak olanlara, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler tahliye edilmeyecek. Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler de yararlanamayacak.
Son anda yapılan değişiklikle, depremde binaların çökmesi ya da hasar olması sonucu meydana gelen öldürme suçları da kapsamdan çıkarıldı.
"HERKESİ AİLESİNE KAVUŞTURDULAR"
Cezaevinden tahliye olacak yakınları için mutlu olduğunu belirten Haydar Ali Deligöz ise, "Cezaevinde babam ve kardeşim var, onları dört gözle bekliyoruz. Onlar da çıktığı zaman daha güzel bir yaşam süreceğiz. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Herkesi ailesine kavuşturdular." şeklinde konuştu.
Öte yandan cezaevinden tahliye olan hükümlülerin yakınları beyaz güvercinler salarak yakınlarını karşıladı.
Tahliye olan Oğuz Rüzgardoğru ise, "Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizleri de buralara bir daha düşürmesin. Biz yaptığımız hatalardan geri döndük. İnşallah kimsenin yapmamasını diliyorum." dedi.
Cezasının bitmesine 3 yıl kala yargı paketinden yararlanarak tahliye olan Selçuk Yıldız, "Yasadan faydalandım. Allah kimseyi bir daha düşürmesin." ifadelerini kullandı.
Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan Gökhan Uyar, "Aile ve kurulu düzenim bozuldu. Bundan sonra her şeyi inşallah yeniden toparlamaya çalışacağız. Herkes için hayırlısı olsun." dedi.
Dışarıda kendilerini yeni bir hayatın beklediklerini kaydeden Emrah Aktaş, “Çok şükür bugünlere kavuştuk. Allah herkese hakkında hayırlısını versin. Allah geride kalanların ailelerine sabır versin. Ailelerine kavuşanlar için de hayırlısı olsun.” diye konuştu.