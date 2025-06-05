Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Yeni infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk tahliyeler gerçekleşti. Yakınlarını karşılamak isteyen aileler cezaevi önünde halay çekti.

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Kamuoyunda 10’uncu yargı paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinde tahliyeler başladı.

Yasa değişikliği sonrası tahliye olacak yakınlarını karşılamak isteyen yüzlerce kişi, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

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Cezaevi girişine çıkan her araç heyecanla izlendi, kalabalık zaman zaman alkış tuttu, halay çekti.

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Bazı vatandaşlar araçlarının bagajında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı, bazıları çocuklarıyla birlikte cezaevi duvarı önünde geceyi geçirdi.

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YASADAN KİMLER YARARLANACAK?

Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.

Hastalık, veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yanlız idame ettiremeyecek ve "toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen" mahkumların cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Ancak ağırlaştırımış müebbet hapis cezası alan kişiler bu haktan yararlanamayacak.

Doğumunun üzerinden 6 ay geçen ve 5 yıl veya daha az süre hapis cezası alan kadınların cezasını konutunda çekmesine de infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Konutta infaz hakkı, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süre bir yıldan 3 yıla kadar olacak.

70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler için ise 4 yıldan 5 yıla çıkacak.

80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak.

İki yılın altında hapis cezası alanlar mutlaka cezaevine girecek.

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