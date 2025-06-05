Cezaevlerinden tahliyeler başladı

YASADAN KİMLER YARARLANACAK?

Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.

Hastalık, veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yanlız idame ettiremeyecek ve "toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen" mahkumların cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Ancak ağırlaştırımış müebbet hapis cezası alan kişiler bu haktan yararlanamayacak.

Doğumunun üzerinden 6 ay geçen ve 5 yıl veya daha az süre hapis cezası alan kadınların cezasını konutunda çekmesine de infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Konutta infaz hakkı, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süre bir yıldan 3 yıla kadar olacak.

70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler için ise 4 yıldan 5 yıla çıkacak.

80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak.

İki yılın altında hapis cezası alanlar mutlaka cezaevine girecek.