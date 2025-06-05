Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Yeni infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk tahliyeler gerçekleşti. Yakınlarını karşılamak isteyen aileler cezaevi önünde halay çekti.
Kamuoyunda 10’uncu yargı paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinde tahliyeler başladı.
Yasa değişikliği sonrası tahliye olacak yakınlarını karşılamak isteyen yüzlerce kişi, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.