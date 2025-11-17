Cezalar da durduramadı. Düğün konvoyu yol kesti
17.11.2025 09:27
Son Güncelleme: 17.11.2025 09:27
DHA
İstanbul Avcılar'da düğün konvoyundaki sürücüler, trafikte araçlarını durdurarak dans etti.
Firuzköy Bulvarı’nda trafikte tüm şeritleri kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki sürücüler, diğer araçların önüne geçerek trafiğin yavaşlamasına neden oldu.
Konvoyda bulunanlar üç şeriti de trafiğe kapattı.
Diğer sürücülerin tepkisine aldırmayan konvoydaki sürücüler, bir süre daha bu şekilde yollarına devam etti.
Konvoyda bulunanların tehlikeli hareketleri ve trafiğin yavaşlamasına neden oldukları anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.