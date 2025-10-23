Cezası 2 milyon 800 bin TL'ye kadar çıkıyor: Koruma altına alındı
Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve çiçeklenme mevsiminde olan kum zambakları, doğayla iç içe ders gören çocuklar tarafından koruma altına alındı.
Mersin Valisi Atilla Toros da koruma çalışmasında çocuklara eşlik ederken, kum zambaklarını koparmanın cezasının 547 bin TL'den başlayıp 2 milyon 800 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti.
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahiller kum zambaklarıyla süslendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları birçok noktada olduğu gibi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde de kendini gösterdi. Gün doğumuyla ayrı bir görsel şölen sunan zambaklar, Doğa ve Fen Okulu'na gelen öğrenciler tarafından koruma altına alındı. Vali Atilla Toros, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de çocuklara eşlik etti. Çiçeklerin koruma altında olduğunu anlatan tabelaların çakıldığı ve şeritlerin çekildiği çalışmanın ardından Vali Toros, öğrencilerle tohum topları ve yapraklardan renk çalışmasına katıldı.