Cezası 2 milyon 800 bin TL'ye kadar çıkıyor: Koruma altına alındı

"DOĞA BİLİNCİYLE KUM ZAMBAKLARINI KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Denizden kıyılara kadar birçok güzelliğin barındığına vurgu yapan Toros, "Kum zambakları da bu güzelliklerin en önemlilerinden bir tanesi. Rüzgarla dans eden, kumların içinde hayata tutunan doğal güzellik zambakların koparılması ve taşınması yasak. Bilinçsiz koparma ve taşınmayla ilgili cezalar ağır. Ama cezaların ötesinde bir doğa bilinciyle kum zambaklarını korumamız gerekiyor. 557 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında cezası var ama cezanın da ötesinde kum zambaklarını geleceğimiz olan çocuklara teslim edebilmemiz önemli" dedi.



Bugün kum zambaklarını öğrencilerle birlikte koruma altına aldıklarını aktaran Vali Toros, etkinlikte çocuklarla şarkılar söylediklerini, topraktan toplar yapıp içerisine tohumlar koyduklarını, ayrıca yaprak ve çiçeklerden renkler çıkartarak nasıl resim oluşturulduğunu öğrendiklerini ifade etti.



