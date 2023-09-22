Cezaya sinirlenen taksici aracını yumrukladı: “Parçalayacağım bu aracı”

TOPLAM 9 BİN 895 TL CEZA KESİLDİ

Yayalara yol vermeyen 5 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 9 bin 895 lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden sürücüler drone görüntülerini izledikten sonra tutanağı imzaladı.