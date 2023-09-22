Cezaya sinirlenen taksici aracını yumrukladı: “Parçalayacağım bu aracı”

İstanbul Kadıköy’de sivil trafik ekipleri, drone destekli denetim yaptı. Denetimler sırasında yayalara yol vermeyen sürücülere para cezası kesildi. Ceza kesilenler arasında bir taksi şoförü de vardı. Taksi şoförü, ceza kesilmesi üzerine, “İsyan ediyorum, parçalayacağım bu aracı.” diyerek aracını yumrukladı.

Cezaya sinirlenen taksici aracını yumrukladı: “Parçalayacağım bu aracı” - 1

Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi’nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cezaya sinirlenen taksici aracını yumrukladı: “Parçalayacağım bu aracı” - 2

Denetimlerde drone da kullanıldı.

Denetimlerde yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.
Cezaya sinirlenen taksici aracını yumrukladı: “Parçalayacağım bu aracı” - 3

TOPLAM 9 BİN 895 TL CEZA KESİLDİ

Yayalara yol vermeyen 5 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 9 bin 895  lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden sürücüler drone görüntülerini izledikten sonra tutanağı imzaladı.

Cezaya sinirlenen taksici aracını yumrukladı: “Parçalayacağım bu aracı” - 4

“ELİM AYAĞIM TİTRİYOR, İMZALIYAMIYORUM”

Denetimlerde ceza kesilen taksi şoförü Sebahattin Yaman, yaya geçtikten sonra yoluna devam etiğini söyleyerek yazılan cezaya itiraz etti.

Cezaya sinirlenen taksici aracını yumrukladı: “Parçalayacağım bu aracı” - 5

Polis ekipleri drone görüntülerinin olduğunu gidip bakabileceğini söyledi.

Drone kayıtlarını izleyen Yaman, haksız yere ceza yazıldığını söyleyerek şikayetçi olacağını söyledi.
Cezaya sinirlenen taksici aracını yumrukladı: “Parçalayacağım bu aracı” - 6

Yaman ceza tutanağını imzaladıığı sırada, “İmzalıyamıyorum, elim ayağım titriyor. Haksız yere ceza yazıyorsunuz. 16 sene Rusya’da çalışıp bu aracı aldım. İsyan ediyorum. Parçalayacağım bu aracı.” diyerek aracı yumrukladı.

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