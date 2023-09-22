Cezaya sinirlenen taksici aracını yumrukladı: “Parçalayacağım bu aracı”
İstanbul Kadıköy’de sivil trafik ekipleri, drone destekli denetim yaptı. Denetimler sırasında yayalara yol vermeyen sürücülere para cezası kesildi. Ceza kesilenler arasında bir taksi şoförü de vardı. Taksi şoförü, ceza kesilmesi üzerine, “İsyan ediyorum, parçalayacağım bu aracı.” diyerek aracını yumrukladı.
Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi’nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı.