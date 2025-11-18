Cezayir üzerinden lodos etkisi, hava sıcaklığı 20 dereceyi aşacak
18.11.2025 08:06
Son Güncelleme: 18.11.2025 08:16
NTV - Haber Merkezi
Yazdan kalma günler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde lodosun da etkisiyle sıcaklık 5-6 derece artacak.
Hava sıcaklığı Cezayir üzerinden esen lodosun da etkisiyle ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, haftalık hava tahmini raporunu değerlendirdi.
Sıcaklıkların kasım ayına göre 5-6 derece üzerinde seyredeceğini dile getiren Çalışkan, "İstanbul'un kasım ayı ortalama sıcaklığı 16 dereceyken 20 derecenin üzerine çıkacak. Özellikle perşembe, cuma, cumartesi daha sıcak bir hava olacak." dedi.
Ilık ve kurak bir hafta olacağına işaret eden Çalışkan, lodosun baş ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabileceğini de dile getirdi.
Hafta ortasında çöl tozu yoğunluğunun da Türkiye'de artacağını ifade eden Çalışkan, "Bu da hava kirliliği artışına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.
Çalışkan, su tasarrufu konusunda da uyarılardan bulunarak "Aralık, ocak, şubat yağışları da yetersiz kalabilir. Suyu dikkatli kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.