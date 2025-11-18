Cezayir üzerinden lodos etkisi, hava sıcaklığı 20 dereceyi aşacak

Ilık ve kurak bir hafta olacağına işaret eden Çalışkan, lodosun baş ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabileceğini de dile getirdi.

Hafta ortasında çöl tozu yoğunluğunun da Türkiye'de artacağını ifade eden Çalışkan, "Bu da hava kirliliği artışına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, su tasarrufu konusunda da uyarılardan bulunarak "Aralık, ocak, şubat yağışları da yetersiz kalabilir. Suyu dikkatli kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.