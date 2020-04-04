Cezayir ve Irak'tan getirilen işçiler karantina altında

Cezayir'den getirilen 551 işçi yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde Tokat ve Amasya'ya yerleştirildi. Irak'tan getirilen 334 işçi de Kütahya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yerleştirildi.

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Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 10:36

Cezayir'den getirilen 551 işçi yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde Tokat ve Amasya'ya yerleştirildi. Irak'tan getirilen 334 işçi de Kütahya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yerleştirildi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Cezayir'den Tokat'a getirilen 320 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den, Cezayir Hava Yolları'na ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 320 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Tokat'a taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

CEZAYİR'DEN GERİTİLEN 231 KİŞİ DE AMASYA'YA YERLEŞTİRİLDİ Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Amasya'ya getirilen 231 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cezayir Hava Yolları'na ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 231 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Amasya'ya taşındı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Amasya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

IRAK'TAN 334 TÜRK İŞÇİ GETİRİLDİ

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 334 Türk vatandaşı, Kütahya'da, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'tan kalkan uçak Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inen işçiler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.