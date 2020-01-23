Channing Tatum ve Jessie J yeniden birlikte

Amerikalı aktör Channing Tatum ve İngiliz şarkıcı Jessie J, ilişkilerine bir şans daha verdi.
39 yaşındaki oyuncu ile 31 yaşındaki şarkıcı, iki aylık ayrılığın ardından yeniden birlikteliklerine devam etme kararı aldı.
E! News’in çifte yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki ay kadar süren ayrılık sonrası birbirlerine dönmeye karar veren çift, barışıp yeniden birlikte oldukları için çok mutlu.
Çift, geçen hafta Los Angeles’ta birlikte alışveriş yaparken görüldü. Kaynaklar, Jessie J’in Tatum’un evine taşındığını belirtti.
Channing Tatum ve Jessie J çifti Ekim 2018’den bu yana birlikte. Channing Tatum, oyuncu Jenna Dewan ile 2009-2018 yılları arasında evliydi. İkilinin bu evlilikten 6 yaşında Everly Tatum adında bir kızı var.