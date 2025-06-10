ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika 10 Haziran ChatGPT’de sorun mu var?

OpenAl tarafından geliştirilen ve özellikle son dönemde oldukça popüler hal olan ChatGPT’de erişim sorunları yaşanıyor. 10 Haziran Salı günü erişim problemleriyle karşı karşıya kalan mobil uygulamada sorunun kaynağı ve çözümü merak ediliyor. Yapay zeka uygulamasıyla ilgili geri bildirim yapan kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını bildiriyor. ChatGPT’ye soru soran kullanıcılar “ “ hatası ile karşı karşıya kalıyor. Peki ChatGPT çöktü mü, sorun mu var? İşte, 10 Haziran mobil uygulamada son durum…

ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika 10 Haziran ChatGPT’de sorun mu var? - 1

Yapay zekaya dayalı sohbet robotu ChatGPT, son dönemlerde Instagram, Facebook, Twitter gibi platformları geride bırakarak en fazla kullanılan uygulamaların başında geliyor. ChatGPT internet üzerinden öğrendiği bilgileri derleyerek, kullanıcıların sorularına cevap veriyor. Özellikle tek bir cevabı çok hızlı şekilde kullanıcıya iletmesiyle sıkça tercih edilen ChatGPT’de yaşanan erişim sorununa ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Kullanıcılar ise “ ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?” sorularına cevap arıyor. İşte, yapay zeka uygulamasında yaşanan son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika 10 Haziran ChatGPT’de sorun mu var? - 2

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

Servis sağlayıcı uygulaması Downdetector’a yapılan geri bildirimlere göre ChatGPT’de erişim sorunları yaşanıyor.

10 Haziran Salı günü saat 12.00 itibariyle erişim sorunu devam ediyor. Sorunun çözümüne ve kaynağına ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika 10 Haziran ChatGPT’de sorun mu var? - 3

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT; OpenAI tarafından geliştirilen, yapay zekâya dayalı bir sohbet robotu. Robot, kendisine sorduğunuz soruları karşınızda bir insan varmış gibi cevaplayabiliyor. Ayrıca, ChatGPT hangi dilde yazdığınızı anlayabiliyor, sizin için açıklayıcı yazılar oluşturabiliyor, farklı programlama dillerinde programlar yazabiliyor ve hataları dahi ayıklayabiliyor.

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