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CHP Belediye Başkan Adayları 2024 - CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

CHP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il CHP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için CHP belediye başkan adayları listesi...

CHP Belediye Başkan Adayları 2024 - CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Malatya: Veli Ağbaba
  • Ankara: Mansur Yavaş
  • Samsun: Cevat Öncü
  • Kahramanmaraş: Mukaddes Zeynep Arıkan
  • Tekirdağ: Candan Yüceer
  • Antalya: Muhittin Böcek
  • Mersin: Vahap Seçer
  • Bursa: Mustafa Bozbey
  • Muğla: Ahmet Aras
  • Hatay: Lütfü Savaş
  • Sakarya: Azize Çeroğlu
  • Balıkesir: Ahmet Akın
  • Adana: Zeydan Karalar
  • Aydın: Özlem Çerçioğlu
  • Kocaeli: Atasoy Bilgin
  • Manisa: Ferdi Zeyrek
  • İstanbul: Ekrem İmamoğlu
  • Eskişehir: Ayşe Ünlüce
  • Trabzon: Hasan Süha Saral
  • Denizli: Bülent Nuri Çavuşoğlu
  • Diyarbakır: Cafer Pekdemir
  • Erzurum: Atlıhan Atila
  • Gaziantep: Muzaffer Ertürk
  • İzmir: Cemil Tugay
  • Kayseri: Murat Molu
  • Konya: İsmail Sonkaya
  • Mardin: Ömer Durak
  • Ordu: Zekai Sana
  • Şanlıurfa: Mustafa Koyuncu
  • Van: Şükrü Şahar

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP Belediye Başkan Adayları 2024 - CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

CHP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Edirne Keşan: Mehmet Özcan
  • Kocaeli İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet
  • Edirne Süloğlu: Mehmet Ormankıran
  • Sakarya Karasu: Uğur Büyük
  • Edirne Lalapaşa: Zafer Sezgin Geldi
  • Edirne İpsala: Cenan Tetik
  • Edirne Enez: Özkan Günenç
  • Edirne Meriç: Erol Dübek
  • İzmir Çeşme: Lal Denizli
  • Edirne Uzunköprü: Özlem Becan
  • Adana Çukurova: Emrah Kozay
  • İzmir Balçova: Onur Yiğit
  • İzmir Urla: Selçuk Balkan
  • Adana Yumurtalık: Erdinç Altıok
  • İzmir Bayındır: Davut Sakarsu
  • İzmir Torbalı: Övünç Demir
  • İzmir Tire: Hayati Okuroğlu
  • İzmir Bayraklı: İrfan Önal
  • İzmir Seferihisar: İsmail Yetişkin
  • İzmir Bergama: Tanju Çelik
  • İzmir Narlıdere: Erman Uzun
  • İzmir Menderes: İlkay Çiçek
  • İzmir Foça: Saniye Fıçı
  • İzmir Kiraz: Nasuh Coşkun
  • İzmir Kınık: Sema Bodur
  • İzmir Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal
  • İzmir Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
  • İzmir Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
  • İzmir Ödemiş: Mustafa Turan
  • Malatya Arapgir: Haluk Cömertoğlu
  • İzmir Menemen: Deniz Karakurt
  • İzmir Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu
  • İzmir Beydağ: Şakir Başaran
  • İzmir Buca: Görkem Duman
  • İzmir Dikili: Adil Kırgöz
  • İzmir Güzelbahçe: Mustafa Günay
  • Malatya Battalgazi: Ali Karakuş
  • İzmir Çiğli: Onur Emrah Yıldız
  • Edirne Uzunköprü: Hüseyin Tütüncü
  • İzmir Bornova: Ömer Eşki
  • İzmir Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel
  • İzmir Gaziemir: Ünal Işık
  • İzmir Aliağa: Çağatay Güç
  • Bolu Merkez: Tanju Özcan
  • Bolu Mengen: Turhan Bulut
  • Malatya Yeşilyurt: Alper Gürsoy
  • Malatya Yazıhan: Abdulvahap Göçer
  • Konya Akşehir: Ahmet Nuri Köksal
  • Konya Seydişehir: Hasan Ustaoğlu
  • Zonguldak Merkez: Tahsin Erdem
  • Kırklareli Merkez: Mehmet Siyam Kesimoğlu
  • Malatya Doğanşehir: Memet Bayram
  • Kırklareli Lüleburgaz: Murat Gerenli
  • Zonguldak Alaplı: Nuri Tekin
  • Zonguldak Ereğli: Halil Posbıyık
  • Malatya Arguvan: Ersoy Eren
  • Kırklareli Babaeski: Nuray Öner Polat
  • Zonguldak Kozlu: Altuğ Dökmeci
  • Kırklareli Kofçaz: Mehmet Balcı
  • İzmir Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan
  • Zonguldak Kilimli: Erol Sarıal
  • Zonguldak Devrek: Çetin Bozkurt
  • Kırklareli Demirköy: Mehmet Şenay
  • Zonguldak Çaycuma: Bülent Kantarcı
  • Zonguldak Gökçebey: Vedat Öztürk
  • Malatya Akçadağ: Vahap Şahin
  • Malatya Hekimhan: Mehmet Şerif Yıldırım
  • Bolu Mudurnu: Doğan Onurlu
  • Kırklareli Vize: Ercan Özalp
  • Gaziantep Karkamış: Mustafa Güzel
  • Kocaeli Derince: Sertif Gökçe
  • Kırklareli Lüleburgaz: Ertuğrul Çamlıca
  • Kırklareli Pehlivanköy: Coşkun Ürkmez
  • Balıkesir Ayvalık: Mesut Ergin
  • Balıkesir Bigadiç: Zafer Göksel
  • Yalova Merkez: Mehmet Gürel
  • Yalova Altınova: Yasemin Fazlaca
  • Balıkesir Burhaniye: Ali Kemal Deveciler
  • Kırklareli Demirköy: Tahir Işık
  • Yalova Çiftlikköy: Adil Yele
  • Kırklareli Babaeski: Aykut Yakut
  • Yalova Termal: Sabriye Sultan Yalçın
  • Kırklareli Merkez: Şahabettin Vardar
  • Yalova Çınarcık: Avni Kurt
  • Yalova Armutlu: Osman Zeki Sarı
  • Kırklareli Lüleburgaz: Mustafa Altıntaş
  • Balıkesir Edremit: Mehmet Ertaş
  • Mersin Anamur: Durmuş Deniz
  • Balıkesir Erdek: Burhan Karışık
  • Balıkesir Gömeç: Melih Bağcı
  • Mersin Bozyazı: Baykal Arıdeniz
  • Mersin Tarsus: Ali Boltaç
  • Mersin Çamlıyayla: Gülay Şimşek
  • Osmaniye Merkez: Serkan Karayiğit
  • Kahramanmaraş Afşin: Murat Bozkurt
  • Kırklareli Merkez: Halil Çallı
  • Osmaniye Düziçi: Süleyman Algan
  • Balıkesir Kepsut: Oğuz Arslan
  • Kırklareli Lüleburgaz: Birol Özbay
  • Kırklareli Vize: Gökhan Karabulut
  • Balıkesir Marmara: Aydın Dinçer
  • Kırklareli Pınarhisar: Alper Özer
  • Mersin Yenişehir: Abdullah Özyiğit
  • Balıkesir Sındırgı: Serkan Sak
  • Çorum Mecitözü: Veli Aylar
  • Mersin Mezitli: Ahmet Serkan Tuncer
  • Çorum Oğuzlar: Mustafa Cebeci
  • Kahramanmaraş Nurhak: İlhami Bozan
  • Karabük Merkez: Bayram Karadağ
  • Karabük Safranbolu: Elif Köse
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Tunay Türkmen
  • Kırklareli Babaeski: Orhan Saltık
  • Kırklareli Merkez: Ufuk İn
  • Zonguldak Ereğli: Mustafa Aydın
  • Zonguldak Alaplı: Erdoğan Şen
  • Osmaniye Kadirli: Mustafa Mert Olcar
  • Sakarya Sapanca: Nihat Arda Şahin
  • Ardahan Çıldır: Nurettin Aygün
  • Tekirdağ Şarköy: Alpay Var
  • Tekirdağ Çerkezköy: Vahap Akay
  • Kocaeli Karamürsel: Ahmet Çalık
  • Bolu Seben: Uygar Oturakdaş
  • Bolu Kıbrıscık: Emin Tekemen
  • Bolu Yeniçağa: Nurettin Özkan
  • Samsun İlkadım: Murat Şenel
  • Samsun Atakum: Serhat Türkel
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Volkan Nallar
  • Sinop Ayancık: Hayrettin Kaya
  • Tekirdağ Ergene: Rasim Yüksel
  • Tekirdağ Çorlu: Ahmet Sarıkurt
  • Tekirdağ Malkara: Nergiz Karaağaçlı Öztürk
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Mustafa Onur Bozkurter
  • Tekirdağ Muratlı: Varol Türel
  • Tekirdağ Kapaklı: İrfan Mandalı
  • Samsun Yakakent: Burhan Bayrakdar
  • Antalya Kaş: Erol Demirhan
  • Antalya Serik: Kadir Kumbul
  • Antalya Gazipaşa: Mehmetali Yılmaz
  • Ardahan Göle: Gökhan Budak
  • Antalya Konyaaltı: Cem Kotan
  • Antalya Akseki: İlkay Akca
  • Kırıkkale Merkez: Ahmet Önal
  • Antalya Alanya: Osman Tarık Özçelik
  • Antalya Kemer: Necati Topaloğlu
  • Antalya Muratpaşa: Ümit Uysal
  • Tunceli Ovacık: Mustafa Sarıgül
  • Antalya Aksu: İsa Yıldırım
  • Antalya Elmalı: Halil Öztürk
  • Antalya Finike: Mustafa Geyikçi
  • Antalya Kumluca: Mustafa Köleoğlu
  • Tunceli Pülümür: Müslüm Tosun
  • Antalya İbradı: Serkan Gedik
  • Antalya Demre: Fahri Duran
  • Antalya Gündoğmuş: Nurettin Sönmez
  • Tunceli Çemişgezek: Nevzat Altan
  • Samsun Havza: Ertaş Çoban
  • Tunceli Mazgirt: Ümit Tayhava
  • Tunceli Mazgirt: Zeynel Yıldırım
  • Tunceli Pertek: İsmail Aslan
  • Antalya Kepez: Mesut Kocagöz
  • Nevşehir Avanos: Celal Alper İbaş
  • Tunceli Nazımiye: Ali Emrah Tekin
  • Zonguldak Merkez: Aytekin Çakmaklı
  • Zonguldak Merkez: Hasan Şeker
  • Zonguldak Merkez: Mustafa Kalaycı
  • Zonguldak Kilimli: Burhan Sezgin
  • Zonguldak Çaycuma: Erol Acar
  • Sinop Gerze: Osman Belovacıklı
  • Ordu Altınordu: Ulaş Tepe
  • Giresun Merkez: Fuat Köse
  • Samsun Çarşamba: İlhan Yürükcü
  • Tekirdağ Hayrabolu: Tuncer Başoğlu
  • Tekirdağ Saray: Abdül Taşyasan
  • Antalya Manavgat: Niyazi Nefi Kara
  • Antalya Döşemealtı: Menderes Dal
  • Giresun Bulancak: Necmi Sıbıç
  • Giresun Espiye: Erol Karadere
  • Bursa Osmangazi: Erkan Aydın
  • Bursa Gemlik: Şükrü Deviren
  • Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir
  • Bursa Harmancık: Haşim Ali Arıkan
  • Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç
  • Giresun Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz
  • Giresun Görele: Hasbi Dede
  • Muğla Menteşe: Gonca Köksal
  • Muğla Seydikemer: Özgür Can Büyükçoban
  • Muğla Fethiye: Alim Karaca
  • Zonguldak Kilimli: Adnan Akgün
  • Zonguldak Kilimli: Fırat Kabadayı
  • Çanakkale Merkez: Muharrem Erkek
  • Zonguldak Gökçebey: Oktay Albuz
  • Zonguldak Çaycuma: Hakan Toprak
  • Muğla Dalaman: Sezer Durmuş
  • Zonguldak Çaycuma: Çetin Verim
  • Zonguldak Çaycuma: İsmail İnam
  • Zonguldak Çaycuma: Alim Genç
  • Muğla Marmaris: Acar Ünlü
  • Muğla Datça: Aytaç Kurt
  • Muğla Bodrum: Tamer Mandalinci
  • Muğla Ortaca: Evren Tezcan
  • Muğla Köyceğiz: Ali Erdoğan
  • Çanakkale Gelibolu: Münir Mustafa Özacar
  • Çanakkale Eceabat: Saim Zileli
  • Çanakkale Biga: Alper Şen
  • Çanakkale Ayvacık: Mesut Bayram
  • Çanakkale Yenice: Olcay Balcı
  • Çanakkale Çan: Harun Arslan
  • Çanakkale Lapseki: Hasan Kart
  • Çanakkale Bozcaada: Yahya Göztepe
  • Çanakkale Gökçeada: Bülent Ecevit Atalay
  • Çanakkale Ezine: İrfan Ulusoy
  • Çanakkale Bayramiç: Hasan Cem Atılgan
  • Giresun Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu
  • Giresun Tirebolu: Burhan Takır
  • Hatay Antakya: Hüseyin Aksoy
  • Hatay Defne: Halil İbrahim Özgün
  • Hatay Samandağ: Süleyman Bedir Abacı
  • Hatay Arsuz: Sami Üstün
  • Hatay Erzin: Ökkeş Elmasoğlu
  • Bursa Yenişehir: Sadi Aktaş
  • Sinop Merkez: Metin Gürbüz
  • Edirne Merkez: Filiz Gencan Akın
  • Adana Ceyhan: Kadir Aydar
  • Balıkesir Altıeylül: Hakan Şehirli
  • Balıkesir Savaştepe: Ali Koyuncu
  • Balıkesir Bandırma: Dursun Mirza
  • Balıkesir Susurluk: Hakan Yıldırım Semizel
  • Edirne Meriç: Gökmen Altay
  • Balıkesir Gönen: İbrahim Palaz
  • Balıkesir Havran: Levent Gökalp
  • Balıkesir Karesi: Mesut Akbıyık
  • Balıkesir Balya: Orhan Gaga
  • Sakarya Serdivan: Aydoğan Arslan
  • Edirne Meriç: Ersöz Zümbül
  • Adana Pozantı: Şenol Eroğlu
  • Adana Feke: Mehmet Ali Kızıloluk
  • Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk
  • Uşak Merkez: Özkan Yalım
  • Kırşehir Merkez: Selahattin Ekicioğlu
  • Edirne İpsala: İbrahim Örs
  • Edirne İpsala: Ahmet Köprü
  • Kahramanmaraş Pazarcık: Haydar İkizer
  • Adana Kozan: Sudiye Gizem Aksoylu
  • Adana Yüreğir: Ali Demirçalı
  • Bolu Merkez: Ekrem Velioğlu
  • Bartın Merkez: Muhammet Rıza Yalçınkaya
  • Bartın Amasra: Recai Çakır
  • Amasya Merkez: Turgay Sevindi
  • Adıyaman Merkez: Abdurrahman Tutdere
  • Adıyaman Besni: Vakkas Açar
  • Aydın Söke: Mustafa İberya Arıkan
  • Adıyaman Besni: Nejdet Arıcı
  • Adıyaman Besni: Veysel Korkmaz
  • Aydın İncirliova: Osman Gökmen
  • Aydın Efeler: Anıl Yetişkin
  • Bilecik Merkez: Melek Mızrak Subaşı
  • Erzincan Merkez: Özge Vataner Özege
  • Aydın Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya
  • Bilecik Bozüyük: Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
  • Erzincan Merkez: Cihangir Kaya
  • Kütahya Merkez: Eyüp Kahveci
  • Kırklareli Pınarhisar: Neşe Çevikbaş
  • Nevşehir Derinkuyu: Taner İnce
  • Nevşehir Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok
  • Ankara Etimesgut: Erdal Beşikcioğlu
  • Nevşehir Ürgüp: Ali Ertuğrul Bul
  • Kocaeli Darıca: Saide Arslan Çalışkan
  • Düzce Akçakoca: Fikret Albayrak
  • Hatay İskenderun: Mehmet Duduoğlu
  • Bartın Merkez: Meliha Okutay
  • Bartın Kurucaşile: Uğur Güneş
  • Ankara Çankaya: Hüseyin Can Güner
  • Adana Aladağ: Kemal Özdemir
  • Konya Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa
  • Kocaeli Kartepe: Nilay Merttürk
  • Niğde Ulukışla: Hüseyin Toker
  • Aydın Kuşadası: Ömer Günel
  • Ankara Kahramankazan: Selim Çırpanoğlu
  • Aydın Nazilli: Ertuğrul Tetik
  • Aydın Didim: Hatice Gençay
  • Aydın Germencik: Burak Zencirci
  • Ankara Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak
  • Kocaeli Çayırova: Muharrem Gökçe
  • Aydın Karacasu: Mustafa Büyükyapıcı
  • Kocaeli Dilovası: Yakup Törk
  • Denizli Merkezefendi: Şeniz Doğan
  • Bilecik Pazaryeri: Ali Şahinoğlu
  • Denizli Bozkurt: Birsen Çelik
  • Denizli Pamukkale: Ali Rıza Ertemür
  • Denizli Honaz: Yüksel Kepenek
  • Aydın Bozdoğan: Mustafa Galip Özel
  • Ankara Ayaş: İzzet Demircioğlu
  • Aydın Koçarlı: Özgür Arıcı
  • Aydın Kuyucak: Uğur Doğanca
  • Karabük Ovacık: Mustafa Orhan
  • Mersin Silifke: Mustafa Turgut
  • Aydın Yenipazar: Malik Ercan
  • Mersin Mut: Gülsüm Kevser Mut
  • Mersin Erdemli: Mehmet Mavi
  • Düzce Merkez: Sedat Çelikel
  • Mersin Gülnar: Bayram Ali Dede
  • Mersin Aydıncık: Özkan Kılıçarpa
  • Edirne Havsa: Hüseyin Özden
  • Amasya Taşova: Ömer Özalp
  • Isparta Merkez: Atakan Yazgan
  • Manisa Yunusemre: Musa Semih Balaban
  • Manisa Şehzadeler: Gülşah Durbay
  • Manisa Akhisar: Besim Dutlulu
  • Manisa Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu
  • Manisa Turgutlu: Çetin Akın
  • Manisa Salihli: Mazlum Nurlu
  • Iğdır Tuzluca: Cemal Kurnaz
  • Bursa Gürsu: Haşim Öztürk
  • Bursa İnegöl: Ali Doğan
  • Antalya Korkuteli: Saniye Caran
  • Bursa Büyükorhan: Mustafa Oktay
  • Bursa Keles: Orhan Aslan
  • Bursa Kestel: Akan Ayaz
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem
  • Bursa Orhaneli: Vildan Koç
  • Uşak Banaz: Refik Tuncay
  • Uşak Banaz: Etem Erdem
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Oktay Tolga Büyükhilal
  • Uşak Karahallı: Ramazan Karakaya
  • Bursa Yıldırım: Mehmet Önder Mutlu
  • Tunceli Hozat: Seyfi Geyik
  • Uşak Eşme: Yılmaz Tozan
  • Kırklareli Vize: İsmail Özen
  • Uşak Ulubey: Selim Saka
  • Kırklareli Babaeski: Alaattin Burak Doğan
  • Artvin Ardanuç: Ergül İstanbullu
  • Bursa İznik: Ayan Özer
  • Artvin Borçka: Ercan Orhan
  • Uşak Sivaslı: Nurettin Kozaklı
  • Artvin Kemalpaşa: Erhan Yılmaz
  • Artvin Şavşat: Hakan Gazioğlu
  • Uşak Sivaslı: Ali Erbezci
  • Artvin Merkez: Bilgehan Erdem
  • Artvin Arhavi: Vasfi Kurdoğlu
  • Uşak Sivaslı: Ramazan Dönmez
  • Artvin Yusufeli: Barış Demirci
  • Muğla Ula: Mehmet Caner
  • Artvin Murgul: Mehmet Yıldırım
  • Muğla Yatağan: Mesut Günay
  • Uşak Sivaslı: Naci Akyürek
  • Muğla Kavaklıdere: Saffet Karabıyık
  • Adana Sarıçam: Hüseyin Göçmen
  • Adana Karataş: Ali Bedrettin Karataş
  • Osmaniye Düziçi: Mustafa Kaynar
  • Burdur Merkez: Ali Orkun Ercengiz
  • Balıkesir Manyas: Ahmet Duru
  • Adana İmamoğlu: Kasım Karaköse
  • Afyonkarahisar Dazkırı: İsmail Taylan
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Uçar Hurma
  • Adana Seyhan: Oya Tekin
  • Niğde Çiftlik: Arif Çakıl
  • Afyonkarahisar Başmakçı: Selçuk Gönüllü
  • Afyonkarahisar Bayat: Hüseyin Özaktan
  • Tunceli Merkez: Ali Mustafa Çelik
  • Afyonkarahisar Dinar: Veysel Topçu
  • Osmaniye Toprakkale: İbrahim Demirci
  • Yozgat Yerköy: İlhan Yılmaz
  • Adıyaman Tut: Muttalip Gültekin
  • Eskişehir Sivrihisar: Habil Dökmeci
  • Elazığ Ağın: Taner Öğünç
  • Afyonkarahisar Evciler: Berrin Uğurlu
  • Elazığ Baskil: Veli Baygeldi
  • Elazığ Merkez: Coşkun Çağlar Duran
  • Elazığ Maden: Yılmaz Özer
  • Ardahan Merkez: Faruk Demir
  • Burdur Yeşilova: Okan Kurd
  • Ardahan Damal: Murat Dalanbay
  • Ardahan Hanak: Ayhan Büyükkaya
  • Kayseri Felahiye: Şeref Güleser
  • Burdur Bucak: Hülya Gümüş
  • Sivas Merkez: Tacettin Kepenek
  • Kayseri Sarız: Ömer Faruk Eroğlu
  • Kahramanmaraş Ekinözü: Harun Vicdan
  • Kahramanmaraş Elbistan: Erkan Gürbüz
  • Kırşehir Kaman: Erhan Talu
  • Kayseri Pınarbaşı: Deniz Yağan
  • Kırşehir Akpınar: Şükrü Turgut
  • Ardahan Posof: Erdem Demirci
  • Kayseri Akkışla: Mustafa Dursun
  • Kırşehir Boztepe: Hüseyin Takan
  • Kırıkkale Çelebi: Faik Keskinkılıç
  • Kastamonu Azdavay: Murat Karaburuk
  • Amasya Suluova: Vedat Güdek
  • Amasya Merzifon: Alp Kargı
  • Kastamonu Cide: Mehmet Eşref Mutlu
  • Kastamonu Araç: Satılmış Sarıkaya
  • Kastamonu Daday: Selahattin Yanık
  • Bilecik Gölpazarı: Erkan Erdem
  • Bilecik İnhisar: Cafer Gürel
  • Kastamonu Doğanyurt: Yakup Şentürk
  • Bilecik Söğüt: Yusuf Sert
  • Bilecik Yenipazar: Gökhan Özcan
  • Bursa Orhangazi: Şaban Çetin Çoklar
  • Bursa Karacabey: Gönül Avil
  • Kastamonu Çatalzeytin: Furkan Kılıç
  • Burdur Çavdır: Ali Okan Yücel
  • Kastamonu Küre: Şila Bihter Tolga Çelebi
  • Aydın Karpuzlu: Tuğrul Ozan
  • Aydın Köşk: Alper Aydoğan
  • Adıyaman Gölbaşı: Ahmet Değirmenci
  • Aydın Çine: Mehmet Kıvrak
  • Sivas Gürün: İlyas Eşiyok
  • Adıyaman Gölbaşı: İskender Yıldırım
  • Aydın Buharkent: Ali Okkalı
  • Burdur Karamanlı: Ali Hacıbeyoğlu
  • Adıyaman Çelikhan: Mahmut Alan
  • Sivas İmranlı: Selahattin Perçin
  • Bingöl Yayladere: Sabri Akyürek
  • Eskişehir Beylikova: Hakan Karabacak
  • Eskişehir Çifteler: Zehra Konakcı
  • Eskişehir İnönü: Balkan Aktaş
  • Eskişehir Mihalgazi: Hasan Ünal
  • Eskişehir Günyüzü: İsa Akkaya
  • Eskişehir Sarıcakaya: Safiye Kesgin
  • Eskişehir Seyitgazi: Uğur Tepe
  • Eskişehir Han: Erdal Şanlı
  • Eskişehir Mahmudiye: İshak Gündoğan
  • Eskişehir Alpu: Gürbüz Güller
  • Hatay Reyhanlı: Fevzi Suvaroğlu
  • Adıyaman Merkez: Abuzer Aydın
  • Eskişehir Tepebaşı: Ahmet Ataç
  • Hatay Kırıkhan: Zeynep Sağıroğlu
  • Hatay Belen: Ömer Sağlam
  • Eskişehir Odunpazarı: Kazım Kurt
  • Hatay Altınözü: Erol Mengüç
  • Hatay Payas: Mehmet Yılmaz
  • İstanbul Adalar: Ali Ercan Akpolat
  • Adıyaman Besni: Ali Yılmaz
  • İstanbul Arnavutköy: Tekin Aras
  • İstanbul Ataşehir: Onursal Adıgüzel
  • İstanbul Avcılar: Utku Caner Çaykara
  • İstanbul Bağcılar: Cem Kılıç
  • İstanbul Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
  • İstanbul Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
  • İstanbul Başakşehir: Mesut Öksüz
  • Sivas Şarkışla: Zeki Subaşı
  • İstanbul Bayrampaşa: Hasan Mutlu
  • Artvin Hopa: Utku Cihan
  • İstanbul Beşiktaş: Rıza Akpolat
  • Ordu Ulubey: Bülent Aksoy
  • İstanbul Beykoz: Alaattin Köseler
  • İstanbul Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
  • Trabzon Ortahisar: Ahmet Kaya
  • İstanbul Beyoğlu: İnan Güney
  • Ordu Gülyalı: Uğur Cörüt
  • İstanbul Büyükçekmece: Hasan Akgün
  • Sivas Zara: Mehmet Ali Aslan
  • İstanbul Çatalca: Erhan Güzel
  • İstanbul Çekmeköy: Orhan Çerkez
  • İstanbul Esenler: Hasan Dalkıran
  • Ordu Gürgentepe: Cemil Çoşkun
  • İstanbul Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
  • İstanbul Fatih: Mahir Polat
  • Sivas Divriği: Cihan Deniz Akbaş
  • Trabzon Sürmene: İsmail Aksoy
  • Manisa Ahmetli: Fuat Mintaş
  • Yozgat Çayıralan: Mutullah Üstün
  • Manisa Demirci: Şerif Akmeşe
  • Trabzon Köprübaşı: Polat Kumbasar
  • Sivas Ulaş: İsmail Sırataş
  • Manisa Gördes: İbrahim Büke
  • Manisa Kırkağaç: Üstün Dönmez
  • Yozgat Saraykent: Ramazan Yalçın
  • Manisa Soma: Sercan Okur
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
  • Manisa Selendi: Cemil Kurt
  • Yozgat Boğazlıyan: Sinan Budak
  • İstanbul Kadıköy: Mesut Kösedağı
  • Amasya Gümüşhacıköy: Zehra Özyol
  • İstanbul Kağıthane: Tonguç Çoban
  • İstanbul Kartal: Gökhan Yüksel
  • Manisa Kula: Hikmet Dönmez
  • Erzincan Merkez: Çetin Çay
  • Manisa Gölmarmara: Cem Aykan
  • İstanbul Küçükçekmece: Kemal Çebi
  • Kütahya Dumlupınar: Zekeriya Yılmaz
  • Manisa Köprübaşı: Fatih Taşlı
  • İstanbul Maltepe: Esin Köymen
  • Kütahya Domaniç: Engin Uysal
  • Kütahya Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar
  • İstanbul Pendik: Süleyman Tarık Balyalı
  • Kütahya Şaphane: Lütfi Mutlu
  • İstanbul Sancaktepe: Alper Yeğin
  • İstanbul Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu
  • Trabzon Maçka: Musa Turan
  • Trabzon Düzköy: Abidin Çelik
  • İstanbul Şile: Özgür Kabadayı
  • İstanbul Silivri: Bora Balcıoğlu
  • İstanbul Şişli: Resul Emrah Şahan
  • İstanbul Sultanbeyli: Ayhan Koç
  • Manisa Sarıgöl: Tahsin Akdeniz
  • Bingöl Yedisu: Mehmet Şerif Memioğlu
  • Isparta Yenişarbademli: Selami Öztaş
  • Tokat Turhal: Mehmet Erdem Ural
  • Isparta Keçiborlu: Ferit Dünder
  • Tokat Zile: Şükrü Sargın
  • Isparta Şarkikaraağaç: Kamil Kapcı
  • Isparta Keçiborlu: Mehmet Yıldız
  • Bolu Göynük: Ali Oral
  • İstanbul Sultangazi: Ferhat Epözdemir
  • İstanbul Tuzla: Eren Ali Bingöl
  • İstanbul Ümraniye: Aykut Erdoğdu
  • İstanbul Üsküdar: Sinem Dedetaş
  • İstanbul Zeytinburnu: Onur Soytürk
  • İstanbul Esenyurt: Ahmet Özer
  • İstanbul Güngören: Yüksel Yalçın
  • Adana Karaisalı: Fadime Geçioğlu
  • Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz
  • Adıyaman Merkez: Hasari Talaş
  • Adıyaman Çelikhan: Mehmet Şenses
  • Adıyaman Gerger: Nazim Kaya
  • Adıyaman Samsat: Mehmet Reşat Taşkın
  • Adıyaman Sincik: Ramazan Şahin
  • Afyonkarahisar Merkez: Burcu Köksal
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Göktaş
  • Afyonkarahisar Merkez: Nuran Albayrak
  • Afyonkarahisar Merkez: İdris Eruslu
  • Afyonkarahisar Merkez: Şükrü Pancar
  • Afyonkarahisar Merkez: Süleyman Koç
  • Afyonkarahisar Merkez: Mustafa Satılmış
  • Afyonkarahisar Merkez: Kadir Çetinkaya
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Dalyan
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Sürgü
  • Afyonkarahisar Merkez: Sibel Özen Taşkın
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Mariye Buse Naz Anasız
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Fethi Kızılaslan
  • Afyonkarahisar Çay: Ali Selvi
  • Afyonkarahisar Çay: Murat Avcı
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Barış Can
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Mustafa Çimen
  • Afyonkarahisar Hocalar: Mustafa Yiğit
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Eser Keskin
  • Afyonkarahisar İhsaniye: İbrahim Yılmaz
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Hasan Deniz Barlak
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Cafer Kocaer
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Fatma True
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Nevzat Demirel
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Ender Oğuz
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Rüştü Öney
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Ahmet Çetinöz
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Hatice Önder
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Ceylan Kocatürk
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Yavuz Koçkan
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Ömer Yıldız
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Devrim Ölmez
  • Afyonkarahisar Şuhut: Mehmet Kahraman
  • Afyonkarahisar Şuhut: Hüseyin Şahin
  • Ağrı Merkez: Erkan Bulut
  • Ağrı Diyadin: Recep Yenigün
  • Ağrı Eleşkirt: Nihat Serhatlı
  • Ağrı Hamur: Birsen Bayar
  • Ağrı Patnos: Metin Sağlam
  • Ağrı Patnos: Kerem Deniz
  • Ağrı Tutak: Zehra Öztürk
  • Aksaray Merkez: Pelinsu Yıldırım Demir
  • Aksaray Merkez: Ali Aydoğdu
  • Aksaray Merkez: Süleyman Sevdi
  • Aksaray Merkez: İsmail Yılmaz
  • Aksaray Merkez: Tahsin Çelik
  • Aksaray Eskil: Resul Güç
  • Aksaray Eskil: Veli Bakıcı
  • Aksaray Gülağaç: Buğra Demir
  • Aksaray Gülağaç: Arif Ar
  • Aksaray Gülağaç: Yavuz Teymen
  • Aksaray Gülağaç: Zeki Türker
  • Aksaray Güzelyurt: Ramazan Pala
  • Aksaray Ortaköy: Ramazan Balıkçı
  • Aksaray Sarıyahşi: Mustafa Doğangüzel
  • Aksaray Sultanhanı: İsmail Söylemez
  • Amasya Merkez: Emre Dedeoğlu
  • Amasya Göynücek: Musa Atılgan
  • Amasya Hamamözü: Handan Candemir Ay
  • Ankara Akyurt: Filiz Geygel
  • Ankara Altındağ: Ramazan Değerli
  • Ankara Bala: İsa Kaplan
  • Ankara Beypazarı: Özer Kasap
  • Ankara Çamlıdere: Mehmet Cengiz
  • Ankara Çubuk: Can Kaderoğlu
  • Ankara Elmadağ: Adem Barış Aşkın
  • Ankara Evren: Arif Güçlü
  • Ankara Gölbaşı: Yakup Odabaşı
  • Ankara Güdül: Mehmet Doğanay
  • Ankara Haymana: Levent Koç
  • Ankara Kalecik: Satılmış Karakoç
  • Ankara Keçiören: Mesut Özarslan
  • Ankara Kızılcahamam: Coşkun Ünal
  • Ankara Mamak: Veli Gündüz Şahin
  • Ankara Nallıhan: Ertunç Güngör
  • Ankara Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
  • Ankara Pursaklar: Halil Tunçay
  • Ankara Sincan: Veysel Alkan
  • Ankara Yenimahalle: Fethi Yaşar
  • Ardahan Göle: Yüksel Bozkurt
  • Bartın Merkez: İbrahim Akgün
  • Bartın Ulus: Sabri Aktaş
  • Bartın Ulus: Mehmet Şahin
  • Batman Merkez: Hasan Sünük
  • Batman Merkez: Yusuf Bulut
  • Batman Beşiri: Genco Özel
  • Batman Beşiri: Yalçın Kaya
  • Batman Gercüş: Habip Aras
  • Batman Gercüş: Ömer Derintekin
  • Batman Hasankeyf: Hamit Tutuş
  • Batman Kozluk: Servet Barlık
  • Batman Kozluk: Ferhat Sakık
  • Batman Sason: Sırrı Taşdemir
  • Bayburt Merkez: Kubilay Erel
  • Bilecik Merkez: Aykut Dilsiz
  • Bilecik Bozüyük: Özkan Genel
  • Bilecik Osmaneli: İsmail Er
  • Bingöl Adaklı: Yıldırım Gürlük
  • Bingöl Merkez: Yücel Dara Gökel
  • Bingöl Genç: Ferhat Taşdemir
  • Bingöl Karlıova: Yasin Kartal
  • Bingöl Kiğı: İbrahim Kudiş
  • Bingöl Solhan: Adil Çakar
  • Bitlis Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal
  • Bitlis Ahlat: Bülent Keleş
  • Bitlis Merkez: Selim Soyugüzel
  • Bitlis Merkez: Tahsin Kanlibaş
  • Bitlis Güroymak: Naim Şipallı
  • Bitlis Güroymak: Mehmet Bakır Aydemir
  • Bitlis Hizan: Cezail Aktaş
  • Bitlis Mutki: Nurettin Yol
  • Bitlis Tatvan: Dara Topal
  • Bolu Dörtdivan: Adem Cobuloğlu
  • Bolu Gerede: Bekir Uzun
  • Bolu Mengen: Mehmet Yılmaz
  • Bolu Mudurnu: Yasin Özdemir
  • Burdur Ağlasun: Gülsüm Güçlü
  • Burdur Bucak: Şeref Coşar
  • Burdur Çeltikçi: Mehmet Şengil
  • Burdur Gölhisar: İbrahim Bütün
  • Burdur Gölhisar: Ümmühan Sinem Ulukan
  • Çanakkale Ayvacık: Abdülmuttalip Gürel
  • Çanakkale Biga: Hasan Kırım
  • Çanakkale Biga: Semih Kırbaç
  • Çanakkale Çan: Yusuf Kurt
  • Çanakkale Merkez: Birol Arslan
  • Çanakkale Ezine: Recai Yiğit
  • Çanakkale Gelibolu: Özkan İnce
  • Çanakkale Gelibolu: Necati Kopça
  • Çanakkale Lapseki: Metin Semerci
  • Çanakkale Lapseki: Erdal Doğan
  • Çankırı Bayramören: Ayten İncikuşu
  • Çankırı Merkez: İlhan Tekin
  • Çankırı Çerkeş: Cengiz Elvanağacı
  • Çankırı Ilgaz: Muharrem Lafcı
  • Çankırı Kızılırmak: Dündar Çayan
  • Çankırı Korgun: Recep Sargın
  • Çankırı Kurşunlu: Can Teneke
  • Çankırı Şabanözü: Sadık Dülger
  • Çankırı Yapraklı: Cesur Çağlar
  • Çorum Alaca: Hüseyin Gazi Cenik
  • Çorum Boğazkale: Duran Yazırlıoğlu
  • Çorum Merkez: Hasan Levent Çöphüseyinoğlu
  • Çorum Merkez: Hüseyin Türk
  • Çorum İskilip: Yusuf Var
  • Çorum Kargı: Hamit Dereli
  • Çorum Ortaköy: Necip Erdemirci
  • Çorum Ortaköy: Şenol Öncül
  • Çorum Osmancık: Hüseyin Kesenek
  • Çorum Sungurlu: Müslüme Salo
  • Çorum Uğurludağ: Ergülü Aksıt
  • Denizli Acıpayam: Levent Yıldırım
  • Denizli Babadağ: Fuat Üstündağ
  • Denizli Baklan: Nail Şaşmaz
  • Denizli Bekilli: Önder Demir
  • Denizli Beyağaç: Hüseyin Erol
  • Denizli Buldan: Mehmet Ali Orpak
  • Denizli Çal: Ahmet Hakan
  • Denizli Çameli: İrfan Özcan
  • Denizli Çardak: Ali Altıner
  • Denizli Çivril: Semih Dere
  • Denizli Güney: Mehmet Ali Eraydın
  • Denizli Kale: Erkan Hayla
  • Denizli Sarayköy: Mehmet Salih Konya
  • Denizli Serinhisar: Osman Kılıç
  • Denizli Tavas: Kadir Tatık
  • Diyarbakır Bağlar: Mustafa Akyüz
  • Diyarbakır Bismil: Mehmet Soylu
  • Diyarbakır Çermik: Nurettin Akdağ
  • Diyarbakır Çınar: Halit Kaya
  • Diyarbakır Çüngüş: Güler Koçyiğit
  • Diyarbakır Dicle: Mehmet Selim Akbaş
  • Diyarbakır Eğil: Ahmet Aktay
  • Diyarbakır Ergani: Cevdet Akdemir
  • Diyarbakır Hani: Mehmet İlhami Ünal
  • Diyarbakır Kayapınar: Canan Demir
  • Diyarbakır Kocaköy: Veysi Kılıç
  • Diyarbakır Kulp: Serdal Koç
  • Diyarbakır Silvan: Ömer Eraslan
  • Diyarbakır Sur: Abdulkadir Bedir
  • Diyarbakır Yenişehir: Cevher Sönmez
  • Düzce Çilimli: Cemil Tınaz
  • Düzce Merkez: Emine Satılmış
  • Düzce Merkez: Mustafa Ocak
  • Düzce Gölyaka: Necmi Gürgen
  • Düzce Gümüşova: Ahmet Çekiç
  • Düzce Kaynaşlı: Muammer Yıldırım
  • Düzce Yığılca: Önder Atasoy
  • Edirne Keşan: Muhammet Örnek
  • Edirne Keşan: Tamer Kıral
  • Elazığ Arıcak: Efraim Doğan
  • Elazığ Keban: Ahmet Alagöz
  • Erzincan Çayırlı: Cemal Begen
  • Erzincan İliç: Mehmet Taş
  • Erzincan Kemah: Sinan Karaalp
  • Erzincan Kemaliye: Ahmet Sezai Ercantürk
  • Erzincan Otlukbeli: Elif Budak
  • Erzincan Refahiye: Fatma Kaya
  • Erzincan Tercan: Nejdet Karahan
  • Erzincan Tercan: Çetin Özbey
  • Erzincan Tercan: Volkan Arslan
  • Erzincan Üzümlü: Cem Özkaya
  • Erzincan Üzümlü: Kenan Bektaş
  • Erzurum Aşkale: Mustafa Emre Şenkoğlu
  • Erzurum Aziziye: Ahmet Ulusoy
  • Erzurum Çat: Arif Hikmet Kılıç
  • Erzurum Hınıs: Ali Murat Karabey
  • Erzurum Horasan: Çetin Yalçın
  • Erzurum İspir: Adem Umut Efe
  • Erzurum Karaçoban: Maşuk Işık
  • Erzurum Karayazı: Maruf Alaca
  • Erzurum Köprüköy: Atillah Uzun
  • Erzurum Narman: Varbil Ateş
  • Erzurum Oltu: Nuh Bektaş
  • Erzurum Olur: Ferudun Kaplan
  • Erzurum Palandöken: Cemal Koçak
  • Erzurum Pasinler: İlhami Çifçi
  • Erzurum Pazaryolu: Enes Bekiroğlu
  • Erzurum Şenkaya: Görbil Özcan
  • Erzurum Tekman: Mehmet Oğuz
  • Erzurum Tortum: Hüsamettin Karadağlı
  • Erzurum Uzundere: Mustafa Ünaldı
  • Erzurum Yakutiye: Adnan Atalay
  • Gaziantep Araban: Hüseyin Kılıç
  • Gaziantep İslahiye: Okan Öztürk
  • Gaziantep Nizip: Ali Doğan
  • Gaziantep Nurdağı: Mustafa Çetin
  • Gaziantep Oğuzeli: Ahmet Bozgeyik
  • Gaziantep Şahinbey: Arkın Bereketoğlu
  • Gaziantep Şehitkamil: Umut Yılmaz
  • Gaziantep Yavuzeli: Bekir Sakar
  • Giresun Alucra: Necati Kavukcu
  • Giresun Çamoluk: Uğur Nazlı
  • Giresun Dereli: Özlem Uzuner
  • Giresun Doğankent: İrfan Tüfekci
  • Giresun Espiye: Mustafa Eyice
  • Giresun Merkez: Yahya Çalcalı
  • Giresun Görele: Şenol Hamza
  • Giresun Güce: Ahmet Salih Bal
  • Giresun Keşap: Metin Öztürk
  • Giresun Şebinkarahisar: Murat Kömbe
  • Giresun Yağlıdere: Halit Temür
  • Gümüşhane Merkez: Bedri Ağaç
  • Gümüşhane Kelkit: Hami Aydın Akkan
  • Gümüşhane Kelkit: Necip Soydaş
  • Gümüşhane Kürtün: Burha Bilgin
  • Gümüşhane Kürtün: Yunus Emre Bahadır
  • Gümüşhane Şiran: Kayhan Kılıç
  • Hakkari Çukurca: Mehmet Salman Koruçi
  • Hakkari Merkez: Cüneyt Özbek
  • Hakkari Şemdinli: Abdulselam Alan
  • Hakkari Yüksekova: Uğur Taşkent
  • Hakkari Yüksekova: Erdoğan Sınmaz
  • Hakkari Yüksekova: Serdar Kaya
  • Hatay Dörtyol: Bahadır Amaç
  • Hatay Hassa: Hüseyin Bağcı
  • Hatay Kumlu: Ali Çimer
  • Iğdır Aralık: Birgül Bayat
  • Iğdır Merkez: Volkan Kaylan
  • Iğdır Merkez: Hakan Alınmaz
  • Iğdır Merkez: Murat Bekem
  • Iğdır Karakoyunlu: Cafer Dalga
  • Isparta Aksu: Mehmet Çetin
  • Isparta Atabey: Mehmet Atıcı
  • Isparta Eğirdir: Necati Savaş
  • Isparta Gönen: Osman Kesmen
  • Isparta Merkez: Ayşenur Tozur
  • Isparta Sütçüler: Zeynep Kesiktaş
  • Isparta Şarkikaraağaç: Mustafa Kemal Özdemir
  • Isparta Uluborlu: Hüseyin Pehlivan
  • Isparta Yalvaç: Haki Allar
  • Isparta Yalvaç: Ali Durak
  • Kahramanmaraş Andırın: Turan Tekatlı
  • Kahramanmaraş Çağlayancerit: Ahmet Tekel
  • Karabük Eflani: İbrahim Yalçın
  • Karabük Yenice: Enver Özgü
  • Karaman Ayrancı: Mehmet Nuri Özkan
  • Karaman Başyayla: Mehmet Duran
  • Karaman Ermenek: Mustafa Bozcu
  • Karaman Ermenek: İsa Öner
  • Karaman Ermenek: Haydar Çalışkan
  • Karaman Merkez: Recep Sertçelik
  • Karaman Merkez: Soner Yeşildaş
  • Karaman Merkez: Aysel Durmaz
  • Karaman Kazımkarabekir: Hasibe Koçak
  • Karaman Sarıveliler: Muhitdin Türkan
  • Karaman Sarıveliler: Mustafa Doğan
  • Kars Akyaka: Abamüslüm Deniz
  • Kars Arpaçay: Mahir Demirbaş
  • Kars Digor: Hayrettin Dinler
  • Kars Kağızman: Sergül Keskin
  • Kars Merkez: Dindar Gültekin
  • Kars Sarıkamış: Bülent Artaç
  • Kars Selim: İlyas Barış Koç
  • Kars Susuz: Oğuz Yantemur
  • Kastamonu Abana: Erfain Tekin
  • Kastamonu Ağlı: Nermin Güney
  • Kastamonu Devrekani: Arife Türkmen
  • Kastamonu Hanönü: Ali Özkan
  • Kastamonu İhsangazi: Erol Sağlık
  • Kastamonu İnebolu: Cemal İlyasoğlu
  • Kastamonu Merkez: Hasan Baltacı
  • Kastamonu Pınarbaşı: Kubilay Çetinkaya
  • Kastamonu Seydiler: Fatma Güney
  • Kastamonu Şenpazar: Hatice Aydoğan
  • Kastamonu Taşköprü: Ufuk Car
  • Kastamonu Tosya: Tuğçe Kefeli
  • Kayseri Bünyan: İbrahim Marzıoğlu
  • Kayseri Develi: Faruk Kürkcü
  • Kayseri Hacılar: Kadir Adanır
  • Kayseri İncesu: Ayşe Kendir
  • Kayseri Kocasinan: Mustafa Yıldız
  • Kayseri Melikgazi: Özgür Alçı
  • Kayseri Özvatan: İrfaniye Almaz
  • Kayseri Sarıoğlan: Murat Özcan
  • Kayseri Talas: Hacı İbrahim Yıldırım
  • Kayseri Yahyalı: Mehmet Acarbaş
  • Kayseri Yeşilhisar: Deniz Onaç
  • Kırıkkale Bahşili: İbrahim Alsancak
  • Kırıkkale Balışeyh: Mustafa Keskin
  • Kırıkkale Karakeçili: Turguthan Yılmaz
  • Kırıkkale Keskin: Mehmet Emin Çolakoğlu
  • Kırıkkale Merkez: Bünyamin Durmaz
  • Kırıkkale Sulakyurt: Ali Ekber Arslan
  • Kırıkkale Yahşihan: Umut Kazan
  • Kırşehir Akçakent: Mehmet Topel
  • Kırşehir Çiçekdağı: Mete Aydın
  • Kırşehir Çiçekdağı: Bekir Erciyas
  • Kırşehir Kaman: Fatih Kara
  • Kırşehir Merkez: Tekin Var
  • Kırşehir Mucur: Meryem Fıkırkoca
  • Kilis Elbeyli: Yılmaz Özkan
  • Kilis Merkez: Hakan Bilecen
  • Kilis Musabeyli: Bilal Özdemir
  • Kilis Polateli: Ali Koyuncu
  • Kocaeli Başiskele: Osman Anıl Acurman
  • Kocaeli Gölcük: Özgür Yılmaz
  • Kocaeli Kandıra: Serkan Açıkgöz
  • Kocaeli Körfez: Tayfun Balıkçı
  • Konya Altınekin: Mehmet Mutlu
  • Konya Beyşehir: Rıdvan Şenyurt
  • Konya Cihanbeyli: Fırat Kızılkaya
  • Konya Derbent: Hüseyin Karaçam
  • Konya Emirgazi: Çağdaş Özgür Yakar
  • Konya Ereğli: Ümit Akpınar
  • Konya Hadim: Mürsel Ayrancı
  • Konya Ilgın: Merve Bektaş
  • Konya Karapınar: Gönül Karabacak
  • Konya Karatay: Mustafa Üstündağ
  • Konya Kulu: Özlem Demir
  • Konya Meram: Bahar Altay Çaçık
  • Konya Selçuklu: Ahmet Ziya Güneş
  • Konya Yunak: Şevket Turoğlu
  • Kütahya Altıntaş: Mahir Pınar
  • Kütahya Aslanapa: Tuncay Tunçel
  • Kütahya Domaniç: Gökhan Demir
  • Kütahya Emet: Devrim Sansar
  • Kütahya Gediz: Erdoğan Dirican
  • Kütahya Gediz: Bayram Günay
  • Kütahya Gediz: Mehmet Özbek
  • Kütahya Hisarcık: Mustafa Akpınar
  • Kütahya Merkez: Halil Esen
  • Kütahya Pazarlar: İsmail Demir
  • Kütahya Simav: Bünyamin Kısa
  • Kütahya Simav: Hüsne Aksu
  • Kütahya Simav: Mehmet Duymuş
  • Kütahya Simav: Turan Sümer
  • Kütahya Simav: Özer Kayacıklı
  • Kütahya Simav: Mürşide Sevil Teke
  • Kütahya Simav: Dilek Kösem
  • Kütahya Tavşanlı: Serkan Kılıç
  • Kütahya Tavşanlı: Şafak Kınay
  • Kütahya Tavşanlı: Hasan Kepek
  • Kütahya Tavşanlı: Nazar Çakır
  • Kütahya Tavşanlı: Ahmet Albay
  • Malatya Kale: Salih Çiçek
  • Malatya Kuluncak: Asef Zengin
  • Mardin Artuklu: Abdülkerim Adam
  • Mardin Dargeçit: Mustafa Bulut
  • Mardin Derik: Alican Işık
  • Mardin Kızıltepe: Ali Kalkan
  • Mardin Mazıdağı: Adem Denli
  • Mardin Nusaybin: Mehmet Doğan
  • Mardin Savur: İsmail Oktay
  • Mardin Yeşilli: Halil Çokan
  • Mersin Akdeniz: Nesibe Teker Hazim
  • Mersin Toroslar: Abdurrahman Yıldız
  • Muğla Milas: Fevzi Topuz
  • Muş Bulanık: Şemsettin Onuler
  • Muş Bulanık: Aykan Artuğral
  • Muş Bulanık: Cüneyt Çevik
  • Muş Bulanık: Abdulbari Gündoğdu
  • Muş Hasköy: Rahmi Paçal
  • Muş Hasköy: Serkan Aktaş
  • Muş Korkut: Taner Tanrıvermiş
  • Muş Malazgirt: Mevlut Güvenir
  • Muş Malazgirt: Remzi Çetin
  • Muş Merkez: Tuncay Çanga
  • Muş Merkez: Orhan Çınık
  • Muş Merkez: Kiyasettin Eke
  • Muş Merkez: Hakim Güler
  • Muş Varto: Akın Okyay
  • Nevşehir Acıgöl: Kemal Aytekin
  • Nevşehir Avanos: Filiz Önal
  • Nevşehir Derinkuyu: Birol Demirdelen
  • Nevşehir Gülşehir: Erol Sipahioğlu
  • Nevşehir Kozaklı: Sefer Neslihanoğlu
  • Nevşehir Merkez: Mehmet Bilgin
  • Nevşehir Merkez: Mustafa Emin Güney
  • Nevşehir Merkez: Mustafa Yurtbilir
  • Nevşehir Merkez: Ertuğrul Öztürk
  • Nevşehir Ürgüp: Mustafa Kopan
  • Niğde Bor: Ahmet Yalçınkaya
  • Niğde Bor: Ertuğrul Çelenkoğlu
  • Niğde Bor: Ramazan Oya
  • Niğde Çamardı: Mustafa Emiroğlu
  • Niğde Çiftlik: Mehmet Akpınar
  • Niğde Çiftlik: Muammer Çelikbaş
  • Niğde Çiftlik: Sezayi Avcı
  • Niğde Merkez: Hulus Özen
  • Niğde Merkez: Yaşar Çamur
  • Niğde Merkez: Yusuf Akdemir
  • Niğde Merkez: Muammer Afşar
  • Niğde Merkez: Adem Şahin
  • Niğde Merkez: Mustafa Yıldızer
  • Niğde Merkez: Cemil Ertama
  • Niğde Merkez: Yunus Karakaya
  • Niğde Merkez: Derviş Kar
  • Niğde Merkez: Zennun Kılıç
  • Niğde Merkez: Çağlar Yüksel
  • Ordu Akkuş: Bayram Görür
  • Ordu Aybastı: Teyfik Güley
  • Ordu Çamaş: Leyla Çıtır
  • Ordu Çatalpınar: Emin Ekin
  • Ordu Çaybaşı: İsa Yurt
  • Ordu Fatsa: Ahmet Cemal Karaoğlanoğlu
  • Ordu Gölköy: Mustafa Karaahmetoğlu
  • Ordu İkizce: Hasan Çalık
  • Ordu Kabadüz: Mustafa Okutan
  • Ordu Kabataş: Bülent Güney
  • Ordu Korgan: Hakan Bayır
  • Ordu Kumru: Şenol Özden
  • Ordu Mesudiye: Olgay Ünalan
  • Ordu Perşembe: Faruk Piroğlu
  • Ordu Ünye: Cumhur Öztürk
  • Osmaniye Bahçe: Emrah Yılmaz
  • Osmaniye Düziçi: Mustafa Donbaloğlu
  • Osmaniye Hasanbeyli: Erdoğan Boran
  • Osmaniye Toprakkale: Recep Aydede
  • Rize Ardeşen: Enver Atagün
  • Rize Çamlıhemşin: Ersin Dalga
  • Rize Çayeli: Hüsamettin Özdemiroğlu
  • Rize Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu
  • Rize Güneysu: Hüseyin Yanık
  • Rize Hemşin: Başar Cumbur
  • Rize Pazar: Neşet Çakır
  • Rize Merkez: Necati Topaloğlu
  • Sakarya Adapazarı: Sabri Anıl Özkan
  • Sakarya Akyazı: Hayrettin Sezgin
  • Sakarya Arifiye: Zeki Özgür
  • Sakarya Erenler: Levent Şener
  • Sakarya Ferizli: Önder Bahar
  • Sakarya Geyve: Gürkan Kar
  • Sakarya Hendek: Nihat Bayraktar
  • Sakarya Karapürçek: Volkan Doğan
  • Sakarya Kaynarca: Ersan Ceylan
  • Sakarya Kocaali: Mithat Sarı
  • Sakarya Pamukova: Ece Söyler
  • Sakarya Söğütlü: Ertekin Sarı
  • Sakarya Taraklı: Cemal Doğan
  • Samsun 19 Mayıs: Yakup Konuş
  • Samsun Alaçam: Zergün Deliorman Demirci
  • Samsun Asarcık: Ali Altundal
  • Samsun Ayvacık: Zeynep Töre
  • Samsun Bafra: Özgür Önder
  • Samsun Canik: Özler Yılmaz
  • Samsun Kavak: Mehmet Ozan Asar
  • Samsun Ladik: Özgür Ay
  • Samsun Salıpazarı: Ayhan Yazar
  • Samsun Tekkeköy: Özcan Büyük
  • Samsun Terme: İbrahim Yavuz
  • Samsun Vezirköprü: Cemal Türkoğlu
  • Siirt Baykan: Kadir Taşkın
  • Siirt Baykan: Murat Celbek
  • Siirt Eruh: Seyitğan Alp
  • Siirt Kurtalan: Rıdvan Oslun
  • Siirt Kurtalan: Abdulkerim Polat
  • Siirt Pervari: Nejdet Beytekin
  • Siirt Merkez: Zakir Ekinci
  • Siirt Şirvan: Mehmet Otağ
  • Siirt Tillo: Tarık Baran
  • Sinop Boyabat: Ayşe Melek Günal
  • Sinop Dikmen: Remzi Ay
  • Sinop Durağan: Mustafa Eker
  • Sinop Erfelek: Hüsnü Yangöz
  • Sinop Türkeli: Ümüt Demir
  • Sivas Akıncılar: Cafer Kuzu
  • Sivas Altınyayla: Erhan Atalay
  • Sivas Altınyayla: Hayati Akbulut
  • Sivas Gemerek: Menderes Çağatay
  • Sivas Gemerek: Hakan Güneş
  • Sivas Gemerek: Zeki Yılmaz
  • Sivas Hafik: Nizamettin Koçak
  • Sivas Kangal: Muhittin Demir
  • Sivas Suşehri: Semih Doğancı
  • Sivas Yıldızeli: Duran Ateş
  • Şanlıurfa Akçakale: İsa Güçlü
  • Şanlıurfa Birecik: Süleyman Gök
  • Şanlıurfa Bozova: Ahmet Polat
  • Şanlıurfa Ceylanpınar: Ahmet Çağra
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Halil Karakeçili
  • Şanlıurfa Halfeti: Adnan Bengü
  • Şanlıurfa Haliliye: Murat Kızılkaya
  • Şanlıurfa Harran: Mehmet İngin
  • Şanlıurfa Hilvan: Mehmet Celal Avcı
  • Şanlıurfa Karaköprü: Selami Şahin
  • Şanlıurfa Suruç: Burhan Kılıç
  • Şanlıurfa Viranşehir: Mehmet Nur Yaman
  • Şırnak Beytüşşebap: Ramazan Ataman
  • Şırnak Cizre: Ömer Yaldız
  • Şırnak Güçlükonak: Sadık Karahan
  • Şırnak Güçlükonak: Hadi Dündar
  • Şırnak İdil: Abdulcebbar Badur
  • Şırnak İdil: Hasan Turgut
  • Şırnak İdil: Çetin Altin
  • Şırnak Silopi: Serdar Soysal
  • Şırnak Silopi: Ahmet Uysal
  • Şırnak Silopi: Mehmet Kotluktekin
  • Şırnak Merkez: Özlem Baran
  • Şırnak Merkez: Cevahir Sanrı
  • Şırnak Merkez: Sadun Şanlı
  • Şırnak Uludere: Barış Encu
  • Şırnak Uludere: Hazım Haydar
  • Tokat Almus: Ali Güneş
  • Tokat Almus: Ömer Bayrak
  • Tokat Almus: Hayati Turan
  • Tokat Almus: Hacı Yusuf Geçene
  • Tokat Erbaa: Coşkun Tonkal
  • Tokat Niksar: Cem Çıtak
  • Tokat Niksar: Coşkun Kılınç
  • Tokat Niksar: Fatih Özcan
  • Tokat Niksar: Tuncer Uzunoğlu
  • Tokat Niksar: Rüştü Karakoç
  • Tokat Pazar: Mustafa Hadi Çavuşoğlu
  • Tokat Reşadiye: Gültekin Yılmaz
  • Tokat Merkez: Murat Yazıcı
  • Tokat Merkez: Deniz Menevşe
  • Tokat Merkez: Sabri Türk
  • Trabzon Akçaabat: Osman Kalyoncu
  • Trabzon Araklı: Osman Dilber
  • Trabzon Arsin: Hasan Sungur
  • Trabzon Beşikdüzü: Burhan Cahit Erdem
  • Trabzon Çarşıbaşı: Haydar Çoban
  • Trabzon Çaykara: Naim Çimen
  • Trabzon Of: Halil Saral
  • Trabzon Şalpazarı: Mustafa Bayram
  • Trabzon Tonya: Ali Tokgöz
  • Van Bahçesaray: Gülten Orhan
  • Van Başkale: İbrahim Teyfun
  • Van Çaldıran: Yakup Aladağ
  • Van Çatak: Yüksel Eraslan
  • Van Edremit: Rıza Özcan
  • Van Erciş: Yusuf İzzettin Kılıç
  • Van Gevaş: İsa Baran
  • Van Gürpınar: Eşref Can
  • Van İpekyolu: Ömer Doğan
  • Van Muradiye: Fırat Bayçınar
  • Van Özalp: Oktay Sağlam
  • Van Saray: Kemalettin Araci
  • Van Tuşba: Adil Şahinoğlu
  • Yalova Altınova: Doğan Çitil
  • Yalova Altınova: Turan Canbay
  • Yalova Altınova: Mehmet Hasip Başeğmez
  • Yalova Çınarcık: Özay Biber
  • Yalova Çınarcık: Kamil Yaman
  • Yalova Çınarcık: Akın Büyükturan
  • Yalova Çiftlikköy: Ümit Korkmaz
  • Yalova Merkez: Yılmaz Tavşan
  • Yozgat Akdağmadeni: Oğuz Eranıl
  • Yozgat Boğazlıyan: Okan Yaşar Elbaşı
  • Yozgat Boğazlıyan: Musa Öztürk
  • Yozgat Çandır: Ali Rıza Bor
  • Yozgat Çekerek: Ali Naci Kavcı
  • Yozgat Kadışehri: Ali Kızılkaya
  • Yozgat Sarıkaya: Berkay Apsalmış
  • Yozgat Sarıkaya: Ali Sonkur
  • Yozgat Sorgun: Salih Soysal
  • Yozgat Sorgun: Meral Çıtak
  • Yozgat Sorgun: Süleyman Öcal
  • Yozgat Şefaatli: Şerife Kılıç
  • Yozgat Merkez: Özkan Şengül
  • Zonguldak Devrek: Murat Çakır
  • Zonguldak Ereğli: Mehmet Göktekin
  • Zonguldak Ereğli: Yekta Lafcı
CHP Belediye Başkan Adayları 2024 - CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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