CHP Belediye Başkan Adayları 2024 - CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
CHP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il CHP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için CHP belediye başkan adayları listesi...
İL İL CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Malatya: Veli Ağbaba
- Ankara: Mansur Yavaş
- Samsun: Cevat Öncü
- Kahramanmaraş: Mukaddes Zeynep Arıkan
- Tekirdağ: Candan Yüceer
- Antalya: Muhittin Böcek
- Mersin: Vahap Seçer
- Bursa: Mustafa Bozbey
- Muğla: Ahmet Aras
- Hatay: Lütfü Savaş
- Sakarya: Azize Çeroğlu
- Balıkesir: Ahmet Akın
- Adana: Zeydan Karalar
- Aydın: Özlem Çerçioğlu
- Kocaeli: Atasoy Bilgin
- Manisa: Ferdi Zeyrek
- İstanbul: Ekrem İmamoğlu
- Eskişehir: Ayşe Ünlüce
- Trabzon: Hasan Süha Saral
- Denizli: Bülent Nuri Çavuşoğlu
- Diyarbakır: Cafer Pekdemir
- Erzurum: Atlıhan Atila
- Gaziantep: Muzaffer Ertürk
- İzmir: Cemil Tugay
- Kayseri: Murat Molu
- Konya: İsmail Sonkaya
- Mardin: Ömer Durak
- Ordu: Zekai Sana
- Şanlıurfa: Mustafa Koyuncu
- Van: Şükrü Şahar