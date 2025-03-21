CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi sandıkları nereye kurulacak? CHP'de ön seçim ne zaman?
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim programı daha önceden duyurulmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin adayını belirlemek amacıyla ön seçim yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Cumhurbaşkanlığı aday belirleme seçimlerine tek aday olarak girecekti. İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada adı geçen İmamoğlu, gözaltına alınırken CHP’de ön seçime ilişkin yeni kararlar alındı. Peki CHP Cumhurbaşkanı aday belirleme ön seçimi 2025 ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, partiden yapılan açıklamalar…
Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimi için geri sayım başladı. CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için hazırlıklar devam ederken Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde sandığa giden tüm vatandaşların oy kullanabileceğini duyurdu. Vatandaşlar ise seçim sandıklarının nerelere kurulacağını ve nasıl oy kullanabileceğini araştırıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta oy kullanma işlemleri yapılacak. Siyasi parti üyeliği olmayan vatandaşlar, başka bir sandık üzerinden oy kullanabilecek. Peki CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi sandıklar nerede kurulacak? İşte, CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçim tarihi…