CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi sandıkları nereye kurulacak? CHP'de ön seçim ne zaman?

Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimi için geri sayım başladı. CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için hazırlıklar devam ederken Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde sandığa giden tüm vatandaşların oy kullanabileceğini duyurdu. Vatandaşlar ise seçim sandıklarının nerelere kurulacağını ve nasıl oy kullanabileceğini araştırıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta oy kullanma işlemleri yapılacak. Siyasi parti üyeliği olmayan vatandaşlar, başka bir sandık üzerinden oy kullanabilecek. Peki CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi sandıklar nerede kurulacak? İşte, CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçim tarihi…