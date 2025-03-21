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CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi sandıkları nereye kurulacak? CHP'de ön seçim ne zaman?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim programı daha önceden duyurulmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin adayını belirlemek amacıyla ön seçim yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Cumhurbaşkanlığı aday belirleme seçimlerine tek aday olarak girecekti. İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada adı geçen İmamoğlu, gözaltına alınırken CHP’de ön seçime ilişkin yeni kararlar alındı. Peki CHP Cumhurbaşkanı aday belirleme ön seçimi 2025 ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, partiden yapılan açıklamalar…

CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi sandıkları nereye kurulacak? CHP'de ön seçim ne zaman? - 1

Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimi için geri sayım başladı. CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için hazırlıklar devam ederken Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde sandığa giden tüm vatandaşların oy kullanabileceğini duyurdu. Vatandaşlar ise seçim sandıklarının nerelere kurulacağını ve nasıl oy kullanabileceğini araştırıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta oy kullanma işlemleri yapılacak. Siyasi parti üyeliği olmayan vatandaşlar, başka bir sandık üzerinden oy kullanabilecek. Peki CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi sandıklar nerede kurulacak? İşte, CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçim tarihi…

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi sandıkları nereye kurulacak? CHP'de ön seçim ne zaman? - 2

CHP CUMHURBAŞKANLIĞI ÖN SEÇİMİ 2025 NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçimde sandığa gidecek.

CHP’den açıklanan takvime göre cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 11 Şubat’ta başlarken şartları sağlayan adaylar ise 22 Şubat cumartesi günü ilan edildi. CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi 23 Mart Pazar günü yapılacak.

CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi sandıkları nereye kurulacak? CHP'de ön seçim ne zaman? - 3

CHP ÖN SEÇİMDE SANDIKLAR NEREYE KURULACAK?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “⁠23 Mart’ta oy kullanmak üzere Dayanışma Sandıklarının yerini öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımız http://onsecim.chp.org.tr üzerinden sandık alanları listelerimize İl ve İlçe seçerek ulaşabilirler.

Üyemiz olmadan Dayanışma Sandığı’nda desteğini sunacak olan kıymetli vatandaşlarımız “CHP Üyesi Değilim” sekmesiyle sandık alanlarımızı görebileceklerdir.

Sandık alanı adlarının yeterince açık tanımlanabildiğinden emin olabilmek adına gün içinde tam adresler detaylandırılarak güncellenmeye devam edecektir.” dedi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi sandıkları nereye kurulacak? CHP'de ön seçim ne zaman? - 4

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK? 

11 Şubat’ta başvuru yapan isimlerden birisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu, CHP tarafından düzenlenecek ön seçimde tek aday olarak seçime girmeye hazırlanıyordu. Partiden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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