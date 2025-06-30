CHP kurultay davası ne oldu, son durum ne? CHP kurultay iptali davasıyla ilgili gündemden son gelişmeler

MUTLAK BUTLAN NEDİR, ÇIKARSA NE OLUR?

Mutlak butlan, bir hukuki işlemin, baştan itibaren kanuna aykırı olması nedeniyle geçersiz sayılması durumudur. Bu tür işlemler, hukuk sisteminde hiç yapılmamış sayılır; yani baştan itibaren hükümsüzdür. Bu durum genellikle kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık, imkânsız konular veya tarafların ehliyetsizliği gibi nedenlerle ortaya çıkar.



Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda, 2023 kurultayında genel başkanlık koltuğunu Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun bu kez mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi söz konusu olacak.