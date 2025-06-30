CHP kurultay davası ne oldu, son durum ne? CHP kurultay iptali davasıyla ilgili gündemden son gelişmeler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasıyla ilgili son durum, Türkiye siyasetini ve gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması ve kayyum atanması gibi ihtimallerin söz konusu olması nedeniyle, yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyordu. Peki, CHP kurultay iptal davası ne oldu, son durum ne? İşte gündemden son gelişmeler.

CHP kurultay davası ne oldu, son durum ne? CHP kurultay iptali davasıyla ilgili gündemden son gelişmeler - 1

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelenmişti. Partililer, vatandaşlar ve birçok siyasetçi CHP kurultay iptali davasında çıkacak olan kararı büyük bir merakla bekliyordu. Peki, CHP kurultay iptal davası ne oldu, son durum ne?

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CHP kurultay davası ne oldu, son durum ne? CHP kurultay iptali davasıyla ilgili gündemden son gelişmeler - 2

CHP KURULTAY DAVASI NE OLDU?

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 30 Haziran 2025 Pazartesi günü, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşma saat 10.00'da başladı ve 11.30 sularında sona erdi.

CHP kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi.

CHP kurultay davası ne oldu, son durum ne? CHP kurultay iptali davasıyla ilgili gündemden son gelişmeler - 3

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

CHP kurultay davası ne oldu, son durum ne? CHP kurultay iptali davasıyla ilgili gündemden son gelişmeler - 4

MUTLAK BUTLAN NEDİR, ÇIKARSA NE OLUR?

Mutlak butlan, bir hukuki işlemin, baştan itibaren kanuna aykırı olması nedeniyle geçersiz sayılması durumudur. Bu tür işlemler, hukuk sisteminde hiç yapılmamış sayılır; yani baştan itibaren hükümsüzdür. Bu durum genellikle kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık, imkânsız konular veya tarafların ehliyetsizliği gibi nedenlerle ortaya çıkar.

Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda, 2023 kurultayında genel başkanlık koltuğunu Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun bu kez mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi söz konusu olacak.

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