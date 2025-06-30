CHP kurultay davası ne oldu, son durum ne? CHP kurultay iptali davasıyla ilgili gündemden son gelişmeler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasıyla ilgili son durum, Türkiye siyasetini ve gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması ve kayyum atanması gibi ihtimallerin söz konusu olması nedeniyle, yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyordu. Peki, CHP kurultay iptal davası ne oldu, son durum ne? İşte gündemden son gelişmeler.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelenmişti. Partililer, vatandaşlar ve birçok siyasetçi CHP kurultay iptali davasında çıkacak olan kararı büyük bir merakla bekliyordu. Peki, CHP kurultay iptal davası ne oldu, son durum ne?