CHP kurultay davasında son durum: CHP kurultay iptal davası ne zaman, saat kaçta?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasıyla ilgili son durum, Türkiye siyasetini ve gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün görülecek. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması ve kayyum atanması gibi ihtimallerin söz konusu olması nedeniyle, yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, CHP kurultay iptal davası ne zaman, saat kaçta?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelenmişti. Partililer, vatandaşlar ve birçok siyasetçi CHP kurultay iptali davasında çıkacak olan kararı büyük bir merakla bekliyor. Peki, CHP kurultay iptal davası ne zaman, saat kaçta?