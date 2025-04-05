CHP kurultay tarihi ve saati 2025: CHP Olağanüstü kurultay ne zaman, adaylar kimler?
CHP Olağanüstü kurultay için nefesler tutuldu! CHP Genel başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullanarak kurultayı toplayacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı durumda aynı gün ikinci toplantı düzenlenebilecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Peki CHP Olağanüstü kurultay ne zaman, saat kaçta? İşte, kurultay tarihi ve adaylar…
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), siyasi gündemi yakından ilgilendiren olağanüstü kurultayını nisan ayında yapacak. Delegelerin yoğun katılım göstermesi beklenen bu toplantıda parti yönetimine yönelik kritik kararların alınması ve olası lider değişikliklerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.