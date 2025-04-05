CHP kurultay tarihi ve saati 2025: CHP Olağanüstü kurultay ne zaman, adaylar kimler?

CHP Olağanüstü kurultay için nefesler tutuldu! CHP Genel başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullanarak kurultayı toplayacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı durumda aynı gün ikinci toplantı düzenlenebilecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Peki CHP Olağanüstü kurultay ne zaman, saat kaçta? İşte, kurultay tarihi ve adaylar…

CHP kurultay tarihi ve saati 2025: CHP Olağanüstü kurultay ne zaman, adaylar kimler? - 1

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), siyasi gündemi yakından ilgilendiren olağanüstü kurultayını nisan ayında yapacak. Delegelerin yoğun katılım göstermesi beklenen bu toplantıda  parti yönetimine yönelik kritik kararların alınması ve olası lider değişikliklerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.

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CHP kurultay tarihi ve saati 2025: CHP Olağanüstü kurultay ne zaman, adaylar kimler? - 2

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI NE ZAMAN?

​Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Özgür Özel'in rakipleri Ümit Uysal ve Berhan Şimşek oldu.

CHP kurultay tarihi ve saati 2025: CHP Olağanüstü kurultay ne zaman, adaylar kimler? - 3

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, aynı gün saat 13.00'te ikinci toplantı yapılacak. Olağanüstü kurultaylar, genellikle parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebi üzerine veya parti yönetiminin kararıyla, önemli kararlar veya kriz durumlarında düzenlenir.

CHP kurultay tarihi ve saati 2025: CHP Olağanüstü kurultay ne zaman, adaylar kimler? - 4

KILIÇDAROĞLU ADAYLAR ARASINDA MI?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayda Genel Başkan adayı olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada; "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.
Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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