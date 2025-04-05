CHP kurultay tarihi ve saati 2025: CHP Olağanüstü kurultay ne zaman, adaylar kimler?

KILIÇDAROĞLU ADAYLAR ARASINDA MI?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayda Genel Başkan adayı olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada; "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.

Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.