CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında yapılan kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Bazı delege ve CHP üyelerinin soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdiği öğrenildi. Delegeler para teklif edildiğini kabul ettiği ve savcılığa bazı deliller sundukları öğrenildi.

CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler - 1

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 

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CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler - 2

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesiyle Ocak 2024'te başlatılan soruşturma sürüyor.

CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler - 3

İFADE VEREN DELEGELER PARA TEKLİF EDİLDİĞİNİ KABUL ETTİ

Soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan bazı delegeler ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre delegeler gizli tanık olmak istese de savcılık bunun mümkün olmadığını belirterek yeminli ifade aldı.

Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler - 4

KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtı.

Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler - 5

KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ DE İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 
Kılıçdaroğlu'nu ilgilendiren bir durumun olmadığını belirtirken, "Genel Başkanımızın herhangi bir şekilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bu özelde ifade vermeyeceğini söyledik. Çünkü Genel Başkanımızı ilgilendiren bir durum değildi." ifadelerini kullandı.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında kurultaya ilişkin ortaya atılan iddialar için CHP'den bir açıklama yapılmadığını ifade ettiğini belirterek, "Genel Başkanımız açıklama yapılmasının doğru olacağını, CHP'nin şaibe ile anılmaması gerektiğini, özel bir bilgisinin bulunmadığını ifade etmişti." diye konuştu.

CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler - 6

AKİF HAMZAÇEBİ: BENİM ŞAİBE GİBİ BİR İDDİAM YOK

İfadeye çağrılan bir diğer isim Akif Hamzaçebi ise  konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Hamzaçebi, "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir." dedi.

CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler - 7

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU İÇİN "ŞAİBELİ BİR KURULTAYLA KENDİSİNİ TEHCİR ETTİLER" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında şunları söylemişti:

"14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP Genel Merkezi'nden kendisini tehcir ettiler. Birkaç ay öncesine kadar 85 milyonu yönetmeye layık gördükleri şahsı CHP'nin başına layık görmediler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var."

CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler - 8

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili konuşmuştu. 

CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı seçimine yönelik "şaibe" çıkışına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti yönetimi yanıt vermeli yoksa sükut ikrardan gelir." açıklamasına şu sözlerle tepki göstermişti:

"Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak... Ben 14 yıldır Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi, Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?"

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