CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler

KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ DE İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik,

Kılıçdaroğlu'nu ilgilendiren bir durumun olmadığını belirtirken, "Genel Başkanımızın herhangi bir şekilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bu özelde ifade vermeyeceğini söyledik. Çünkü Genel Başkanımızı ilgilendiren bir durum değildi." ifadelerini kullandı.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında kurultaya ilişkin ortaya atılan iddialar için CHP'den bir açıklama yapılmadığını ifade ettiğini belirterek, "Genel Başkanımız açıklama yapılmasının doğru olacağını, CHP'nin şaibe ile anılmaması gerektiğini, özel bir bilgisinin bulunmadığını ifade etmişti." diye konuştu.