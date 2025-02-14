CHP kurultayına soruşturma | Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğini kabul ettiler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında yapılan kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Bazı delege ve CHP üyelerinin soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdiği öğrenildi. Delegeler para teklif edildiğini kabul ettiği ve savcılığa bazı deliller sundukları öğrenildi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.