CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesini ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi deprem bölgesindeki çadırda geçirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasının ardından gerçekleştirdiği Malatya ziyareti sonrası Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gitti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 2

Kılıçdaroğlu, geceyi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda geçirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 3

Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 4

Ardından depremzedelerle birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, kentteki ziyaretlerine başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 5

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 6
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 7
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 8
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 9
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 10
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 11
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi - 12

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