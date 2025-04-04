CHP olağanüstü kurultayı ne zaman, saat kaçta?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullandığını ve partinin olağanüstü kurultayı toplayacağını duyurmuştu. Peki, Peki, CHP olağanüstü kurultayı ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), siyasi gündemi yakından ilgilendiren olağanüstü kurultayını nisan ayında yapacak. Delegelerin yoğun katılım göstermesi beklenen bu toplantıda parti yönetimine yönelik kritik kararların alınması ve olası lider değişikliklerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.