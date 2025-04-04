CHP olağanüstü kurultayı ne zaman, saat kaçta?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullandığını ve partinin olağanüstü kurultayı toplayacağını duyurmuştu. Peki, Peki, CHP olağanüstü kurultayı ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak?

CHP olağanüstü kurultayı ne zaman, saat kaçta? - 1

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), siyasi gündemi yakından ilgilendiren olağanüstü kurultayını nisan ayında yapacak. Delegelerin yoğun katılım göstermesi beklenen bu toplantıda  parti yönetimine yönelik kritik kararların alınması ve olası lider değişikliklerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP olağanüstü kurultayı ne zaman, saat kaçta? - 2

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI NE ZAMAN?

​Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

CHP olağanüstü kurultayı ne zaman, saat kaçta? - 3

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, aynı gün saat 13.00'te ikinci toplantı yapılacak. Olağanüstü kurultaylar, genellikle parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebi üzerine veya parti yönetiminin kararıyla, önemli kararlar veya kriz durumlarında düzenlenir.

CHP olağanüstü kurultayı ne zaman, saat kaçta? - 4

KILIÇDAROĞLU ADAYLAR ARASINDA MI?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayda Genel Başkan adayı olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada; "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.
Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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