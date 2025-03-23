CHP ön seçim sandık yerleri sorgula: 23 Mart CHP ön seçim nerede ve nasıl oy kullanacağım? İstanbul, İzmir, Ankara oy kullanma yerleri ve saatleri
CHP ön seçim sandık yerleri, yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ön seçimlerinde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir’de oy kullanmaya hazırlananlar ise yaşadıkları ilçelerde nerelerde sandık kurulacağını merak ediyor. Oy verme işlemleri bu sabah saat 08.00 itibariyle başladı. CHP üyesi olanların yanı sıra üye olmayan vatandaşlarda oy verme işlemlerine katılabilecek. CHP ön seçim sandık yerleri sorgulama, telefon üzerinden veya bilgisayar aracılığıyla yapılabiliyor. Peki CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nereye kurulacak? CHP ön seçim nerede oy kullanacağım? İşte 23 Mart CHP ön seçim sandık sorgulama yöntemi…
CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını yapmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak'ın yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyelerinin oy verebileceğini açıklarken, üye olmayan kişilerin de nasıl oy kullanacaklarını açıkladı. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır?