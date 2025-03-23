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CHP ön seçim sandık yerleri sorgula: 23 Mart CHP ön seçim nerede ve nasıl oy kullanacağım? İstanbul, İzmir, Ankara oy kullanma yerleri ve saatleri

CHP ön seçim sandık yerleri, yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ön seçimlerinde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir’de oy kullanmaya hazırlananlar ise yaşadıkları ilçelerde nerelerde sandık kurulacağını merak ediyor. Oy verme işlemleri bu sabah saat 08.00 itibariyle başladı. CHP üyesi olanların yanı sıra üye olmayan vatandaşlarda oy verme işlemlerine katılabilecek. CHP ön seçim sandık yerleri sorgulama, telefon üzerinden veya bilgisayar aracılığıyla yapılabiliyor. Peki CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nereye kurulacak? CHP ön seçim nerede oy kullanacağım? İşte 23 Mart CHP ön seçim sandık sorgulama yöntemi…

CHP ön seçim sandık yerleri sorgula: 23 Mart CHP ön seçim nerede ve nasıl oy kullanacağım? İstanbul, İzmir, Ankara oy kullanma yerleri ve saatleri - 1

CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını yapmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak'ın yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyelerinin oy verebileceğini açıklarken, üye olmayan kişilerin de nasıl oy kullanacaklarını açıkladı. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP ön seçim sandık yerleri sorgula: 23 Mart CHP ön seçim nerede ve nasıl oy kullanacağım? İstanbul, İzmir, Ankara oy kullanma yerleri ve saatleri - 2

CHP ÖN SEÇİMİNDE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

CHP ön seçimine katılmak isteyen parti üyesi vatandaşlar "önsecim.chp.org.tr" adresi veya CHP Mobil uygulamasında bulunan "Nerede oy kullanacağım" sekmesi aracılığıyla oy kullanacakları yerleri öğrenebiliyorlar.

Üye olmayan vatandaşlar ise ilçelerine göre oy kullanacakları sandıkların nerede kurulacağını yine aynı adresten "CHP üyesi değilim" linkine tıklayarak öğrenebiliyor.

23 Mart günü nerede oy kullanacağınızın bilgisini alabilmek için il ve ilçe alanlarını seçerek Sandık Alanlarının listesini alabilirsiniz.

Dayanışma Sandıklarında oy kullanmak isteyen (CHP Üyesi olmayan) kişiler ise, ülke genelinde herhangi bir il, ilçe ve sandıkta oy kullanabilirler. Seçmeni oldukları bölgede oy kullanma zorunluluğu yoktur.

CHP ön seçim sandık yerleri sorgula: 23 Mart CHP ön seçim nerede ve nasıl oy kullanacağım? İstanbul, İzmir, Ankara oy kullanma yerleri ve saatleri - 3

CHP ÖN SEÇİM OY VERME SAATLERİ

Oy verme süresi 23 Mart 2025 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasındadır.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylanını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verir.

Oy vermenin bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamaz.

CHP ön seçim sandık yerleri sorgula: 23 Mart CHP ön seçim nerede ve nasıl oy kullanacağım? İstanbul, İzmir, Ankara oy kullanma yerleri ve saatleri - 4

ÜYE OLMAYANLAR NEREDE OY KULLANACAK?

23 Mart günü nerede oy kullanacağınızın bilgisini alabilmek için il ve ilçe alanlarını seçerek Sandık Alanlarının listesini alabilirsiniz.

Dayanışma Sandıklarında oy kullanmak isteyen (CHP Üyesi olmayan) kişiler ise, ülke genelinde herhangi bir il, ilçe ve sandıkta oy kullanabilirler. Seçmeni oldukları bölgede oy kullanma zorunluluğu yoktur.

CHP ön seçim sandık yerleri sorgula: 23 Mart CHP ön seçim nerede ve nasıl oy kullanacağım? İstanbul, İzmir, Ankara oy kullanma yerleri ve saatleri - 5

CHP ÖN SEÇİMDE NASIL OY KULLANILIR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak, CHP ön seçimi ile ilgili şunları söyledi;

"Tarihi ön seçimimiz için heyecanımız yüksek. Ön seçim takvimimizde duyurduğumuz üzere üye listelerimiz 16 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncellenerek son hali ile askıya çıkarılmıştır. Tüm üyelerimizin oy kullanacağı yeri gösteren kolaylaştırıcı sayfamızın test aşaması bu sabah tamamlanmış, üye bilgilerinin güncellendiği internet sitemiz üyelerimize açılmıştır. Lütfen güncel kontrollerimizi an itibarıyla gerçekleştirmeye başlayalım ve varsa itirazımızı İlçe Başkanlıklarımıza bildirelim.

Üyelerimiz oy kullanma yerlerine http://onsecim.chp.org.tr adresi yoluyla ya da CHP Mobil uygulamamızda yer alan 'Nerede Oy Kullanacağım' sekmesiyle ulaşabilirler. 23 Mart 2025 günü kayıtlı adresinde bulunamayacak olan üyelerimiz, oy kullanmak istedikleri İlçe Başkanlığına 16-17-18 Mart 2025 tarihlerinde dilekçe verebilirler." açıklamalarında bulundu.

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