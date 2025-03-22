CHP ön seçim sandık yerleri sorgulama 23 Mart 2025: Nerede ve nasıl oy kullanacağım? CHP ön seçim oy verme ne zaman, saat kaçta?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ön seçim sandık yerleri, 23 Mart 2025 Pazar günü Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için oy kullanmaya gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurulacak sandıklarla birlikte parti üyesi olan ve olmayan birçok kişi oy kullanacak. CHP ön seçimi öncesinde "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arayan hem partisi üyesi hem de olmayan kişiler için ayrıntılar belli oldu. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak? Nerede ve nasıl oy kullanacağım? CHP ön seçim oy verme ne zaman, saat kaçta? İşte 23 Mart CHP ön seçim sandık sorgulama ekranı.
CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını yapmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak'ın yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyelerinin oy verebileceğini açıklarken, üye olmayan kişilerin de nasıl oy kullanacaklarını açıkladı. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır?