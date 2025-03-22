CHP ön seçim sandık yerleri sorgulama 23 Mart 2025: Nerede ve nasıl oy kullanacağım? CHP ön seçim oy verme ne zaman, saat kaçta?

CHP ÖN SEÇİMİNDE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

CHP ön seçimine katılmak isteyen parti üyesi vatandaşlar "önsecim.chp.org.tr" adresi veya CHP Mobil uygulamasında bulunan "Nerede oy kullanacağım" sekmesi aracılığıyla oy kullanacakları yerleri öğrenebiliyorlar.



Üye olmayan vatandaşlar ise ilçelerine göre oy kullanacakları sandıkların nerede kurulacağını yine aynı adresten "CHP üyesi değilim" linkine tıklayarak öğrenebiliyor.



23 Mart günü nerede oy kullanacağınızın bilgisini alabilmek için il ve ilçe alanlarını seçerek Sandık Alanlarının listesini alabilirsiniz.



Dayanışma Sandıklarında oy kullanmak isteyen (CHP Üyesi olmayan) kişiler ise, ülke genelinde herhangi bir il, ilçe ve sandıkta oy kullanabilirler. Seçmeni oldukları bölgede oy kullanma zorunluluğu yoktur.