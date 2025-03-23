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CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı?

CHP siyasi parti üyeleri ve üye olmayan vatandaşlar 23 Mart Pazar günü, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını seçmek için sandığa gitti. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken 19.00’a kadar devam edecek. CHP’ye üye olmayanlar ise dayanışma sandıkları aracılığıyla oylarını kullandı. Türkiye genelinde 5 bin 960 sandıkta oy kullanma işlemleri tamamlanırken gözler sonuçlara çevrildi. Özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi illerde çeşitli bölgelere kurulan sandıklarda uzun kuyruklar oluştu. CHP Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen seçime tutuklanan Ekrem İmamoğlu tek aday olarak katılmıştı. Peki CHP ön seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? CHP ön seçimlerinde kaç oy kullanıldı? İşte, seçim sonuçları ve oy kullanma sürecine ilişkin bilgiler…

CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı? - 1

CHP ön seçim oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılıyor. Zarfların açılması ve oyların sayım ve dökümü aralıksız olarak yapılırken itirazlar, iş akışını durdurmayacak. Sandık kurulu tarafından verilen biçim ve renkle olmayan oylar, genel sekreterlik mührü olmayan oylar geçerli olmayacak. Oy dökümü ve sayımı sona erdikten sonra sandık kurulu başkanı sonuçların yazıldığı sandık sonuç tutanağının aslını ağzı kilitli oy torbasını ilçe başkanlığına teslim edecek. Pazar günü oy verenler ise CHP ön seçim sonuçlarına ve katılan kişi sayısını yakından takip ediyor.Peki CHP ön seçim sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? CHP ön seçimde kaç kişi oy kullandı? İşte, seçim sonuçlarına ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı? - 2

CHP ÖN SEÇİM SONUÇLARI 23 MART 2025 AÇIKLANDI MI?

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi 23 Mart Pazar günü düzenlendi.

81 ilde kurulan sandıklarda hem CHP üyeleri hem de vatandaşlar oy kullandı. Oy dökümü ve sayımı saat 17.00 itibarıyla başlarken sonuçlar henüz açıklanmadı. Oy sayımı yapıldıktan sonra sonuç tutanakları ilçe başkanlığına teslim edilecek ve sonuçlar genel merkez tarafından açıklanacak.

CHP ön seçim sonuçlarının en geç yarın (24 Mart) tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçlarıyla birlikte CHP ön seçimine katılan kişi sayısı belli olacak.

CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı? - 3

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayanlar,

Üzerinde Genel Sekreterlik mührü bulunmayan,

Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış olan,

Kimin tarafından kullanıldığı belli olacak şekilde, iz işaret veya imza taşıyan zarflar geçersiz sayılacak.

CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı? - 4

EKREM İMAMOĞLU TEK ADAY OLARAK ÖN SEÇİME GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleneceği ön seçime tek aday olarak katıldı. Türkiye genelinde 81 ilde kurulan sandıklarda en az 3 görevli yer aldı.

CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı? - 5

OY SAYIMI VE DÖKÜMÜ NASIL YAPILACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yayınlanan seçim kılavuzunda oyların sayım ve dökümüne oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra başlayacağını duyuruldu.

Açık ve aralıksız oylama yapılırken sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlamadan önce sayım ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterecek

CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı? - 6

Sandık kurulu başkanı oy zarfını sandıktan teker teker alarak oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okuyacak. Okunan her geçerli oy iki üye tarafından aynı anda sayım döküm cetvelinde cumhurbaşkanı aday adayına ait alan birden başlamak üzere işaretlenecek. Bu işlem tüm oylar için tekrarlanacak.

Tüm oy pusulalarının okunması tamamlandığında cumhurbaşkanı aday adayının aldığı oy toplamı sayım döküm cetvelinde alana rakamla ve yazıyla yazılacak. Sayım döküm cetveli sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Sandık kurulu sayım-döküm cetveline işlenen cumhurbaşkanı aday adayının aldığı toplam oyu sandık sonuç tutanağına geçirir. Sandık sonuç tutanağı da sandık kurulu tarafından imzalanır. İmzalar tamamlandıktan sonra sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanağının birer sureti oy torbasına konulur. Sandık tutanağının bir sureti ise oy torbası ile birlikte ilçe başkanlığına teslim edilmek üzere sandık kurulu başkanınca muhafaza edilir.

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