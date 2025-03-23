CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı?
CHP siyasi parti üyeleri ve üye olmayan vatandaşlar 23 Mart Pazar günü, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını seçmek için sandığa gitti. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken 19.00’a kadar devam edecek. CHP’ye üye olmayanlar ise dayanışma sandıkları aracılığıyla oylarını kullandı. Türkiye genelinde 5 bin 960 sandıkta oy kullanma işlemleri tamamlanırken gözler sonuçlara çevrildi. Özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi illerde çeşitli bölgelere kurulan sandıklarda uzun kuyruklar oluştu. CHP Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen seçime tutuklanan Ekrem İmamoğlu tek aday olarak katılmıştı. Peki CHP ön seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? CHP ön seçimlerinde kaç oy kullanıldı? İşte, seçim sonuçları ve oy kullanma sürecine ilişkin bilgiler…
CHP ön seçim oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılıyor. Zarfların açılması ve oyların sayım ve dökümü aralıksız olarak yapılırken itirazlar, iş akışını durdurmayacak. Sandık kurulu tarafından verilen biçim ve renkle olmayan oylar, genel sekreterlik mührü olmayan oylar geçerli olmayacak. Oy dökümü ve sayımı sona erdikten sonra sandık kurulu başkanı sonuçların yazıldığı sandık sonuç tutanağının aslını ağzı kilitli oy torbasını ilçe başkanlığına teslim edecek. Pazar günü oy verenler ise CHP ön seçim sonuçlarına ve katılan kişi sayısını yakından takip ediyor.Peki CHP ön seçim sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? CHP ön seçimde kaç kişi oy kullandı? İşte, seçim sonuçlarına ilişkin detaylar…