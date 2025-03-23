CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı?

Sandık kurulu başkanı oy zarfını sandıktan teker teker alarak oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okuyacak. Okunan her geçerli oy iki üye tarafından aynı anda sayım döküm cetvelinde cumhurbaşkanı aday adayına ait alan birden başlamak üzere işaretlenecek. Bu işlem tüm oylar için tekrarlanacak.



Tüm oy pusulalarının okunması tamamlandığında cumhurbaşkanı aday adayının aldığı oy toplamı sayım döküm cetvelinde alana rakamla ve yazıyla yazılacak. Sayım döküm cetveli sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.





Sandık kurulu sayım-döküm cetveline işlenen cumhurbaşkanı aday adayının aldığı toplam oyu sandık sonuç tutanağına geçirir. Sandık sonuç tutanağı da sandık kurulu tarafından imzalanır. İmzalar tamamlandıktan sonra sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanağının birer sureti oy torbasına konulur. Sandık tutanağının bir sureti ise oy torbası ile birlikte ilçe başkanlığına teslim edilmek üzere sandık kurulu başkanınca muhafaza edilir.