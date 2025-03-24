CHP ön seçim sonuçları 23 Mart 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde üye ve üye olmayan kaç kişi oy kullandı?
CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi 23 Mart Pazar günü 81 ilde kurulan sandıklarda gerçekleştirildi. Siyasi parti üyesi olan ve üye olmayan binlerce vatandaş oy kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine Ekrem İmamoğlu tek aday olarak katılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime katılım sayısını açıklarken gözler sonuçlara çevrildi. Siyasi parti üyesi olmayan vatandaşlar özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi illerde dayanışma sandıklarına yoğun ilgi gösterdi. Peki CHP ön seçim sonuçları açıklandı mı? CHP ön seçimde kaç kişi oy kullandı? İşte, Özgür Özel’in yaptığı açıklamanın detayları…
CHP ön seçim oy verme işlemleri saat 19.00'da tamamlandıktan sonra sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapıldı. Zarfların açılması ve oyların sayım ve dökümü aralıksız olarak yapılırken itirazlar, iş akışını durdurmadı. Sandık kurulu tarafından verilen biçim ve renkle olmayan oylar, genel sekreterlik mührü olmayan oylar geçerli sayılmayacak. Oy dökümü ve sayımı sona erdikten sonra sandık kurulu başkanı sonuçların yazıldığı sandık sonuç tutanağının aslını ağzı kilitli oy torbasını ilçe başkanlığına teslim etti. Pazar günü oy verenler ise CHP ön seçim sonuçlarına ve katılan kişi sayısını yakından takip ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime katılan kişi sayısını açıkladı. Peki CHP ön seçim sonuçları 23 Mart Pazar belli oldu mu?