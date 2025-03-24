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CHP ön seçim sonuçları 23 Mart 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde üye ve üye olmayan kaç kişi oy kullandı?

CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi 23 Mart Pazar günü 81 ilde kurulan sandıklarda gerçekleştirildi. Siyasi parti üyesi olan ve üye olmayan binlerce vatandaş oy kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine Ekrem İmamoğlu tek aday olarak katılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime katılım sayısını açıklarken gözler sonuçlara çevrildi. Siyasi parti üyesi olmayan vatandaşlar özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi illerde dayanışma sandıklarına yoğun ilgi gösterdi. Peki CHP ön seçim sonuçları açıklandı mı? CHP ön seçimde kaç kişi oy kullandı? İşte, Özgür Özel’in yaptığı açıklamanın detayları…

CHP ön seçim sonuçları 23 Mart 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde üye ve üye olmayan kaç kişi oy kullandı? - 1

CHP ön seçim oy verme işlemleri saat 19.00'da  tamamlandıktan sonra sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapıldı.  Zarfların açılması ve oyların sayım ve dökümü aralıksız olarak yapılırken itirazlar, iş akışını durdurmadı. Sandık kurulu tarafından verilen biçim ve renkle olmayan oylar, genel sekreterlik mührü olmayan oylar geçerli sayılmayacak. Oy dökümü ve sayımı sona erdikten sonra sandık kurulu başkanı sonuçların yazıldığı sandık sonuç tutanağının aslını ağzı kilitli oy torbasını ilçe başkanlığına teslim etti. Pazar günü oy verenler ise CHP ön seçim sonuçlarına ve katılan kişi sayısını yakından takip ediyor.  CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime katılan kişi sayısını açıkladı. Peki CHP ön seçim sonuçları 23 Mart Pazar belli oldu mu? 

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP ön seçim sonuçları 23 Mart 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde üye ve üye olmayan kaç kişi oy kullandı? - 2

CHP ÖN SEÇİM SONUÇLARI 23 MART 2025 AÇIKLANDI MI?

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi 23 Mart Pazar günü düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye üye 1 milyon 753 bin kişiden 1 milyon 653 bin kişinin oy kullandığını açıkladı. Özel kurulan 'dayanışma sandıkları'nda da oy kullanan kişi sayısının da 13 milyon 211 bin olduğunu söyledi. Özel, Ekrem İmamoğlu'na verilen toplam oy oranını "şu ana kadar" 14 milyon 850 bin olduğunu ifade etti.

CHP ön seçim sonuçları 23 Mart 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde üye ve üye olmayan kaç kişi oy kullandı? - 3

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayanlar,

Üzerinde Genel Sekreterlik mührü bulunmayan,

Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış olan,

Kimin tarafından kullanıldığı belli olacak şekilde, iz işaret veya imza taşıyan zarflar geçersiz sayılacak.

CHP ön seçim sonuçları 23 Mart 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde üye ve üye olmayan kaç kişi oy kullandı? - 4

EKREM İMAMOĞLU TEK ADAY OLARAK ÖN SEÇİME GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleneceği ön seçime tek aday olarak katıldı. Türkiye genelinde 81 ilde kurulan sandıklarda en az 3 görevli yer aldı.

CHP ön seçim sonuçları 23 Mart 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde üye ve üye olmayan kaç kişi oy kullandı? - 5

OY SAYIMI VE DÖKÜMÜ NASIL YAPILACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yayınlanan seçim kılavuzunda oyların sayım ve dökümüne oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra başlayacağını duyuruldu.

Açık ve aralıksız oylama yapılırken sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlamadan önce sayım ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterecek

CHP ön seçim sonuçları 23 Mart 2025: CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde üye ve üye olmayan kaç kişi oy kullandı? - 6

Sandık kurulu başkanı oy zarfını sandıktan teker teker alarak oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okuyacak. Okunan her geçerli oy iki üye tarafından aynı anda sayım döküm cetvelinde cumhurbaşkanı aday adayına ait alan birden başlamak üzere işaretlenecek. Bu işlem tüm oylar için tekrarlanacak.

Tüm oy pusulalarının okunması tamamlandığında cumhurbaşkanı aday adayının aldığı oy toplamı sayım döküm cetvelinde alana rakamla ve yazıyla yazılacak. Sayım döküm cetveli sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Sandık kurulu sayım-döküm cetveline işlenen cumhurbaşkanı aday adayının aldığı toplam oyu sandık sonuç tutanağına geçirir. Sandık sonuç tutanağı da sandık kurulu tarafından imzalanır. İmzalar tamamlandıktan sonra sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanağının birer sureti oy torbasına konulur. Sandık tutanağının bir sureti ise oy torbası ile birlikte ilçe başkanlığına teslim edilmek üzere sandık kurulu başkanınca muhafaza edilir.

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