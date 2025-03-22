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CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir?

CHP, cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme sürecini 23 Mart’ta yapacağı önseçimle sürdürecek. CHP’ye üye olmayanlar da kurulacak ayrı bir sandıkta oy kullanabilecek. Bu sandıkların adı, "dayanışma sandıkları" olacak. Peki, CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir?

CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir? - 1

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde, parti üyelerinin yanı sıra üye olmayan vatandaşların da oy kullanabilmesi için "Dayanışma Sandığı" adı verilen özel sandıklar oluşturacağını duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir? - 2

DAYANIŞMA SANDIĞI NEDİR?

Dayanışma Sandığı, CHP üyesi olmayan vatandaşların da ön seçim sürecine katılımını sağlamak amacıyla kurulacak ayrı bir oy sandığıdır. Bu uygulama, toplumun geniş kesimlerinin görüşlerini yansıtmayı hedeflemektedir. ​

CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir? - 3

DAYANIŞMA SANDIĞI NEREDE?

23 Mart’ta oy kullanmak üzere Dayanışma Sandıklarının yerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, http://onsecim.chp.org.tr üzerinden sandık alanları listelerine "il" ve "ilçe" seçerek ulaşabilirler. CHP üyesi olmadan Dayanışma Sandığı’nda desteğini sunacak olan vatandaşlar, "CHP Üyesi Değilim" sekmesiyle sandık alanlarını görebileceklerdir.


CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir? - 4

Resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "23 Mart günü nerede oy kullanacağınızın bilgisini alabilmek için aşağıdaki il ve ilçe alanlarını seçerek Sandık Alanlarının listesini alabilirsiniz. Dayanışma Sandıklarında oy kullanmak isteyen (CHP Üyesi olmayan) yurttaşlarımız, ülke genelinde herhangi bir il, ilçe ve sandıkta oy kullanabilirler. Seçmeni oldukları bölgede oy kullanma zorunluluğu yoktur." denildi.

CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir? - 5

OY KULLANMA SÜRECİ

CHP Üyeleri: Parti üyeleri, belirlenen oy kullanma noktalarında kendi sandıklarında oylarını kullanacaklardır.​

Üye Olmayan Vatandaşlar: Parti üyesi olmayan ancak oy kullanmak isteyen vatandaşlar için aynı oy kullanma noktalarında "Dayanışma Sandığı" adı verilen ayrı sandıklar bulunacaktır. Bu sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir.

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