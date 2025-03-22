CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir?
CHP, cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme sürecini 23 Mart’ta yapacağı önseçimle sürdürecek. CHP’ye üye olmayanlar da kurulacak ayrı bir sandıkta oy kullanabilecek. Bu sandıkların adı, "dayanışma sandıkları" olacak. Peki, CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde, parti üyelerinin yanı sıra üye olmayan vatandaşların da oy kullanabilmesi için "Dayanışma Sandığı" adı verilen özel sandıklar oluşturacağını duyurdu.