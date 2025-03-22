CHP ön seçimi dayanışma sandığı nedir? Dayanışma sandığı yerleri nasıl öğrenilir?

Resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "23 Mart günü nerede oy kullanacağınızın bilgisini alabilmek için aşağıdaki il ve ilçe alanlarını seçerek Sandık Alanlarının listesini alabilirsiniz. Dayanışma Sandıklarında oy kullanmak isteyen (CHP Üyesi olmayan) yurttaşlarımız, ülke genelinde herhangi bir il, ilçe ve sandıkta oy kullanabilirler. Seçmeni oldukları bölgede oy kullanma zorunluluğu yoktur." denildi.