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CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 23 Mart 2025 Pazar günü kurulacak sandıklarla birlikte birçok kişi oy kullanacak. CHP ön seçimi öncesinde "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arayan hem partisi üyesi hem de olmayan kişiler için ayrıntılar belli oldu. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır? İşte 23 Mart CHP ön seçim sandık sorgulama ekranı.

CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır? - 1

CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını yapmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak'ın yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyelerinin oy verebileceğini açıklarken, üye olmayan kişilerin de nasıl oy kullanacaklarını açıkladı. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır? - 2

CHP ÖN SEÇİMİNDE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

CHP ön seçimine katılmak isteyen parti üyesi vatandaşlar "önsecim.chp.org.tr" adresi veya CHP Mobil uygulamasında bulunan "Nerede oy kullanacağım" sekmesi aracılığıyla oy kullanacakları yerleri öğrenebiliyorlar.

Üye olmayan vatandaşlar ise ilçelerine göre oy kullanacakları sandıkların nerede kurulacağını yine aynı adresten "CHP üyesi değilim" linkine tıklayarak öğrenebiliyor.

23 Mart günü nerede oy kullanacağınızın bilgisini alabilmek için il ve ilçe alanlarını seçerek Sandık Alanlarının listesini alabilirsiniz.

Dayanışma Sandıklarında oy kullanmak isteyen (CHP Üyesi olmayan) kişiler ise, ülke genelinde herhangi bir il, ilçe ve sandıkta oy kullanabilirler. Seçmeni oldukları bölgede oy kullanma zorunluluğu yoktur.

CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır? - 3

ÜYE OLMAYANLAR NEREDE OY KULLANACAK?

23 Mart günü nerede oy kullanacağınızın bilgisini alabilmek için il ve ilçe alanlarını seçerek Sandık Alanlarının listesini alabilirsiniz.

Dayanışma Sandıklarında oy kullanmak isteyen (CHP Üyesi olmayan) kişiler ise, ülke genelinde herhangi bir il, ilçe ve sandıkta oy kullanabilirler. Seçmeni oldukları bölgede oy kullanma zorunluluğu yoktur.

CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır? - 4

CHP ÖN SEÇİMDE NASIL OY KULLANILIR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak, CHP ön seçimi ile ilgili şunları söyledi;

"Tarihi ön seçimimiz için heyecanımız yüksek. Ön seçim takvimimizde duyurduğumuz üzere üye listelerimiz 16 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncellenerek son hali ile askıya çıkarılmıştır. Tüm üyelerimizin oy kullanacağı yeri gösteren kolaylaştırıcı sayfamızın test aşaması bu sabah tamamlanmış, üye bilgilerinin güncellendiği internet sitemiz üyelerimize açılmıştır. Lütfen güncel kontrollerimizi an itibarıyla gerçekleştirmeye başlayalım ve varsa itirazımızı İlçe Başkanlıklarımıza bildirelim.

Üyelerimiz oy kullanma yerlerine http://onsecim.chp.org.tr adresi yoluyla ya da CHP Mobil uygulamamızda yer alan 'Nerede Oy Kullanacağım' sekmesiyle ulaşabilirler. 23 Mart 2025 günü kayıtlı adresinde bulunamayacak olan üyelerimiz, oy kullanmak istedikleri İlçe Başkanlığına 16-17-18 Mart 2025 tarihlerinde dilekçe verebilirler." açıklamalarında bulundu.

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