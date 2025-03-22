CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 23 Mart 2025 Pazar günü kurulacak sandıklarla birlikte birçok kişi oy kullanacak. CHP ön seçimi öncesinde "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arayan hem partisi üyesi hem de olmayan kişiler için ayrıntılar belli oldu. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır? İşte 23 Mart CHP ön seçim sandık sorgulama ekranı.
CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını yapmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak'ın yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyelerinin oy verebileceğini açıklarken, üye olmayan kişilerin de nasıl oy kullanacaklarını açıkladı. Peki, CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım? CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçim sandıkları nerede kurulacak, nasıl oy kullanılır?