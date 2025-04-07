CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

CHP’de mevcut Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) büyük çoğunluğu Parti Meclisi listesinde yer aldı. CHP’nin A takımında yer alan isimler belli oldu. Olağanüstü Kurultayda Parti Meclisi’nde en yüksek oyu Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz alırken, YDK seçimlerinde ise Özgür Sağlam aldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen CHP Kurultayı sonrasında 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri seçildi. Kurultay sonrasında CHP’nin A takımında yer alan isimler merak ediliyor. Peki CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? İşte, sonuçlar…