CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
CHP’de düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay sonrası gözler Meclis listesine çevrildi. Kurultayda genel başkanlık seçimine Özgür Özel tek aday olarak katılırken bin 276 delege Kurultayda oy kullandı. Özel oyların büyük bir çoğunluğunu alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi. CHP’de PM listesi için 181, YDK için ise 51 kişinin başvuru bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları belli oldu. Peki CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre liste…
CHP’de mevcut Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) büyük çoğunluğu Parti Meclisi listesinde yer aldı. CHP’nin A takımında yer alan isimler belli oldu. Olağanüstü Kurultayda Parti Meclisi’nde en yüksek oyu Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz alırken, YDK seçimlerinde ise Özgür Sağlam aldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen CHP Kurultayı sonrasında 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri seçildi. Kurultay sonrasında CHP’nin A takımında yer alan isimler merak ediliyor. Peki CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? İşte, sonuçlar…