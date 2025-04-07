CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

CHP’de düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay sonrası gözler Meclis listesine çevrildi. Kurultayda genel başkanlık seçimine Özgür Özel tek aday olarak katılırken bin 276 delege Kurultayda oy kullandı. Özel oyların büyük bir çoğunluğunu alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi. CHP’de PM listesi için 181, YDK için ise 51 kişinin başvuru bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları belli oldu. Peki CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre liste…

CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri - 1

CHP’de mevcut Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) büyük çoğunluğu Parti Meclisi listesinde yer aldı. CHP’nin A takımında yer alan isimler belli oldu. Olağanüstü Kurultayda Parti Meclisi’nde en yüksek oyu Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz alırken, YDK seçimlerinde ise Özgür Sağlam aldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen CHP Kurultayı sonrasında 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri seçildi. Kurultay sonrasında CHP’nin A takımında yer alan isimler merak ediliyor. Peki CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? İşte, sonuçlar…

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri - 2

CHP PARTİ MECLİSİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeleri belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre 60 kişilik listede en fazla oyu Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (876) alırken İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise 856 oy aldı. İşte, CHP’nin Parti Meclisi’nde yer alan isimler…

CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri - 3

1-Deniz Yavuzyılmaz 876

2-Suat Özçağdaş 856

3-Mahmut Tanal 815

4-Meryem Gül Çiftçi Binici 794

5-Ensar Aytekin 787

6-Hikmet Erbilgin 786

7-Gamze Taşcıer 770

8-Ali Abbas Ertürk 769

9-Canan Taşer 764

10-Mahit Yüksek 760

11-Namık Tan 755

12-Turgay Özcan 743

13-Selin Sayek Böke 742

14-Özgür Karabat 741

15-Berkay Gezin 740

16-Erhan Adem 738

17-Baki Aydöner 738

18-Semre Dinçer 738

19-Saniye Barut 736

20-Deniz Yücel 733

CHP Parti Meclisi listesinde kimler var? CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri - 4

İlk 20 dışındaki liste ise şu şekilde;

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan,Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."

Hatırlatma: Yukarıdaki liste resmi olmayan sonuçlara göre hazırlanmıştır.

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