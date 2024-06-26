CHP üyesi Şerafettin Bahadır'a silahlı saldırı! Şaşırtan ifade ortaya çıktı, "Seni gidi topal" şarkısı yüzünden vurmuşlar

"OLAY PLANLI DEĞİLDİ"

Diğer şüpheli Mehmet Uzunluoğlu ise "Amcam ile ilçe merkezine gidiyorduk. Bir araç geldiğini gördük. Bize el işareti yaptı. Bunun üzerine durduk. Şerafettin elinde sopa benzeri bir şey ile indi. Küfretti. Amcama, 'Abinin işini bitirdim. Şimdi seni bitireceğim' dedi. Sopayla bana vurmaya kalkıştı. Koluma vurdu. Amcam da korkutmak amacıyla yere doğru ateş etti. Ben de elindeki sopayı alıp ona bir kez vurdum. Koluna ya da başına isabet etti. Sinirle aracının camına da vurdum. Aracın içinde başka birisinin olduğunu bilmiyordum. Olay planlı şekilde gerçekleşmemiştir. Anlık oldu. Olay nedeniyle pişmanım. Keşke yaşanmasaydı" diye konuştu.