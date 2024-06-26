CHP üyesi Şerafettin Bahadır'a silahlı saldırı! Şaşırtan ifade ortaya çıktı, "Seni gidi topal" şarkısı yüzünden vurmuşlar
Kayseri’de, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobilinin önünü kesip silahla vurarak ağır yaralayan Pınarbaşı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder (62) ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu (47) tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde Ejder Uzunluoğlu'nun ifadesi ise şaşırttı.
Kayseri'de, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobilinin önünü kesip silahla vurarak ağır yaralayan Pınarbaşı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder (62) ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu (47) tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde Ejder Uzunluoğlu, "Ağabeyimin ayağı doğuştan beri sakattır. Seçimleri kaybetmesi nedeniyle Şerafettin, herkesçe bilenen Oğuz Yılmaz’ın 'Topal' isimli şarkıyı açmış, oynamış. Şerafettin ile tesadüfen karşılaştık. Araçtan indiğinde elinde sopa vardı. Yeğenimin üzerine yürüyerek sopa ile vurdu. Ben de korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Pişmanım. Ağabeyimin onuru ile bizim gururumuzla oynadığı için vurdum" dedi.
CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın otomobili Pınarbaşı’nın önceki dönem MHP'li belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu tarafından durduruldu.