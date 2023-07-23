CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak
"Gizli toplantı" tartışmasının sürdüğü CHP'de, belediye başkanları dün Ankara'da toplandı. Bu toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, tartışmalarının başlamasının ardından ilk kez bir araya getirdi. CHP'de gözler şimdi bugünkü Parti Meclisi toplantısında. Toplantıdan çıkacak kararlar kritik önemde.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Blediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "gizli toplantı tartışmasının" ardından ilk kez bir araya geldi.