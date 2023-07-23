CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak

NTV'nin edindiği bilgilere göre, İmamoğlu'nun toplantıda, "Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi o toplantıda söylemedim. arkan dolaşma değildi." dediği öğrenildi. İmamoğlu, ayrıca, "Ben bir seçim daha 2. parti olmayı kabul etmiyorum." ifadesini de kullandı.