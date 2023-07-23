CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak

"Gizli toplantı" tartışmasının sürdüğü CHP'de, belediye başkanları dün Ankara'da toplandı. Bu toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, tartışmalarının başlamasının ardından ilk kez bir araya getirdi. CHP'de gözler şimdi bugünkü Parti Meclisi toplantısında. Toplantıdan çıkacak kararlar kritik önemde.

CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak - 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Blediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "gizli toplantı tartışmasının" ardından ilk kez bir araya geldi.

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CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak - 2

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ve 4 saat süren, belediye başkanları toplantısının ana gündem maddesi, İmamoğlu'nun, bir dönem Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan kişilerle yaptığı çevrimiçi toplantıydı.

CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak - 3

NTV'nin edindiği bilgilere göre, İmamoğlu'nun toplantıda, "Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi o toplantıda söylemedim. arkan dolaşma değildi." dediği öğrenildi. İmamoğlu, ayrıca, "Ben bir seçim daha 2. parti olmayı kabul etmiyorum." ifadesini de kullandı.

CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak - 4

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

İmamoğlu toplantıda değişim çağrısını da dile getirdi. Kılıçdaroğlu'na seslenen İmamoğlu, "Değişim sizin öncülüğünüzde olsun. Bunu bekliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu ise, MYK'daki değişiklikleri hatırlatarak, "Değişimi zaten gerçekleştiriyoruz" karşılığını verdi.

CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak - 5

CHP Genel Başkanı, belediye başkanlarına kurultayın Ekim ayında toplanacağını bildirdi. Ancak "Kurultay tarihini sizin isteğinize bırakıyorum" diye de ekledi.

Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmeler yapıldı.

CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak - 6

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Özeleştiride bulunanlar oldu. Değişim çağrısı yapan da ama birlik beraberlik içinde olmalıyız. Birileri CHP'nin bölünmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşler dile getirildi.

CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak - 7

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.

CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak - 8

CHP'de gözler şimdi Parti Meclisi toplantısında. Toplantıdan çıkacak kararlar kritik önemde.

Genel merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak.

CHP'de kritik PM Toplantısı bugün: Görevden alınan başkanlar oylanacak - 9

Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa, bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

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