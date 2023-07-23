CHP’deki gergin toplantının ardından yeni iddialar | Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım

Gazetenin haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantının sonunda söz aldı. “Aile içinde konuşalım” diyen CHP lideri, parti içindeki değişim tartışmalarını da değerlendirdi.

Gazetenin haberine göre, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP’nin ilkelerine bağlı partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var. Ama hepten başarısızlık saymak doğru değil.”