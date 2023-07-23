CHP’deki gergin toplantının ardından yeni iddialar | Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım
Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleşen ve gergin geçen belediye başkanları toplantısından gazetelere yansıyan yeni iddialar var. Sözcü gazetesinin haberine göre, toplantının sonunda söz alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını “Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım.” sözleriyle değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gergin geçen toplantının ardından yeni iddialar gündeme geldi.
Sözcü’nün haberine göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında seçim sonuçlarını, “Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?” sözleriyle değerlendirdi.