CHP'li belediye başkanı adayından Akşener fotoğraflı miting

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Adana'nın kendine has bir şehir olduğunu ve kendisinden olan birini başkan istediğini söyleyen Karalar, "Ben de çok tipik bir Adanalıyım. İki gün buradan ayrılsam sizler burnumda tüterseniz. Ben sizleri ve bu şehri çok seviyorum" dedi. Karalar, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu’nun 'Zeydan Karalar bizim partimizin de adayıdır' sözüne değinerek, "İYİ Parti'li İl Başkanı dedi ki; 'Zeydan Karalar bizim de adayımızdır' bu doğru. Meral Akşener'e ve İl Başkanı’na buradan çok teşekkür ediyorum. Ama miting alanına baktığımda görüyorum ki ben tüm Adanalıların adayıyım" diye konuştu.