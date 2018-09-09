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CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansı

CHP'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, yazar Sunay Akın "Bir Cumhuriyet Hikayesi" isimli gösterisini sahneledi, Zülfü Livaneli Korosu da konser verdi.

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 95'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, yazar Sunay Akın "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösteri sahneledi, Zülfü Livaneli Korosu'nca konser verildi.
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    ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
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    Zülfü Livaneli Korosu'nca "Bir Nehir Gibi", "Neylersin" ve "Böyledir Bizim Sevdamız" isimli şarkıların seslendirildiği etkinlikte, Sunay Akın da "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösterisini sundu.
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    Kılıçdaroğlu, etkinliği partili gençlerin arasında takip etti, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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