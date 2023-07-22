CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı
CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li eski üst düzey yöneticilerle yaptığı ve kamuoyuna sızan çevrim içi toplantı krizinin ardından taraflar bugün ilk kez bu toplantılarda yüz yüze gelecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıya ilişkin tartışma sürerken CHP’de gözler hafta sonu yapılacak 2 kritik toplantıya çevrildi.