CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li eski üst düzey yöneticilerle yaptığı ve kamuoyuna sızan çevrim içi toplantı krizinin ardından taraflar bugün ilk kez bu toplantılarda yüz yüze gelecek.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı - 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıya ilişkin tartışma sürerken CHP’de gözler hafta sonu yapılacak 2 kritik toplantıya çevrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı - 2

Onlardan biri olan CHP Belediye Başkanları Toplantısı ise başladı.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı - 3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Kılıçdaroğlu, gizli toplantı tartışmasının odağındaki isim olan İmamoğlu ile ilk kez bir araya gelecek.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı - 4

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı - 5

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı - 6

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı - 7

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı - 8

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı başladı - 9

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

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