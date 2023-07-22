CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li eski üst düzey yöneticilerle yaptığı ve kamuoyuna sızan çevrim içi toplantı krizinin ardından taraflar bugün ilk kez bu toplantılarda yüz yüze geldi. İmamoğlu'na gelen eleştiriler sonrası İBB Başkanı'nın "Burada söylemeyeceğim hiç bir şeyi o toplantılarda söylemedim arkadan döndürme değildi." dediği öğrenildi. 4 saat süren toplantıda, İmamoğlu söz alana kadar belediye başkanları kendi yerel sorunlarını anlattı. Bütçe ve ödenek yetersizliğine işaret edildi.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıya ilişkin tartışma sürerken CHP’de gözler hafta sonu yapılacak 2 kritik toplantıya çevrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 2

Onlardan biri olan CHP Belediye Başkanları Toplantısı 4 saat sürdü.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Kılıçdaroğlu, gizli toplantı tartışmasının odağındaki isim olan İmamoğlu ile ilk kez bir araya geldi.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 4

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 5

Söz isteyen büyük belediye başkanlarına söz verildi.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 6

ZOOM TOPLANTISI KRİZİ

İmamoğlu söz alana kadar belediye başkanları kendi yerel sorunlarını anlattı.

İmamoğlu'nun konuşması sonrası gerginlik gerçekleştiği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu üzerinden İmamoğlu'na eleştiri olmazken belediye başkanlarından İBB Başkanı'na eleştirileri vardı. 

İmamoğlu'nun zoom toplantısı eleştirilirken İBB Başkanı eleştiriler sonrası "Burada söylemeyeceğim hiç bir şeyi o toplantılarda söylemedim arkadan döndürme değildi." dediği öğrenildi. 

Öte yandan değişim tartışmaları için ise İmamoğlu, "Ben bir seçimde daha ikinci parti olmayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 7

Belediye başkanları bütçe ve ödenek yetersizliğine işaret etti.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 8

DAVET EDİLMEDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için toplantıya davet edilmedi.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 9

KRİTİK TOPLANTI YARIN

Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30’da başlayacak.

Çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun çevrim içi toplantısına katılan diğer PM üyelerinin pazar günü yapılacak toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 10

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 11

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 12

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 14

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 15
CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 16
CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 17
CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 18
CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 19
CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 20
CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi - 21
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