CHP'nin kritik Belediye Başkanları Toplantısı | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi
CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li eski üst düzey yöneticilerle yaptığı ve kamuoyuna sızan çevrim içi toplantı krizinin ardından taraflar bugün ilk kez bu toplantılarda yüz yüze geldi. İmamoğlu'na gelen eleştiriler sonrası İBB Başkanı'nın "Burada söylemeyeceğim hiç bir şeyi o toplantılarda söylemedim arkadan döndürme değildi." dediği öğrenildi. 4 saat süren toplantıda, İmamoğlu söz alana kadar belediye başkanları kendi yerel sorunlarını anlattı. Bütçe ve ödenek yetersizliğine işaret edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıya ilişkin tartışma sürerken CHP’de gözler hafta sonu yapılacak 2 kritik toplantıya çevrildi.