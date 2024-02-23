Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı

Murphy, "Çok abartısız ve mütevazı biri. Chris son derece İngiliz tavrıyla sadece 'Dinle, Oppenheimer hakkında bir senaryo yazdım. Benim Oppenheimer'ım olmanı istiyorum' dedi" diye anlattı.



Ünlü isim, "Harika bir gündü... Aramızda uzun süredir devam eden bir anlayış, güven, kolay iletişim ve saygıya sahibiz. Daha büyük bir sorumluluk almak için doğru zaman olduğunu hissettim. Ve öyle oldu, ki bu çok büyük bir sorumluluktu" dedi.