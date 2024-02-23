Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve hem Altın Küre'de hem BAFTA'da birçok ödüle layık görülen Oppenheimer filminin başrolü Cillian Murphy, yönetmen Christopher Nolan'ın kendisine yazdığı notu açıkladı.
Altın Küre'de 5 dalda, BAFTA'da "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" de dahil olmak üzere toplam 7 dalda ödül alan ve Oscar'a da 13 dalda aday olan Oppenheimer filmi 2023 yılına damga vurdu.