Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve hem Altın Küre'de hem BAFTA'da birçok ödüle layık görülen Oppenheimer filminin başrolü Cillian Murphy, yönetmen Christopher Nolan'ın kendisine yazdığı notu açıkladı.

Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı - 1

Altın Küre'de 5 dalda, BAFTA'da "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" de dahil olmak üzere toplam 7 dalda ödül alan ve Oscar'a da 13 dalda aday olan Oppenheimer filmi 2023 yılına damga vurdu.

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Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı - 2

Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerini Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın paylaştığı Oppenheimer gündemden düşmüyor.

Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı - 3

SENARYODAKİ NOTU AÇIKLADI

CBS'in popüler haber programı 60 Minutes'ın son bölümüne katılan Cillian Murphy, Oppenheimer senaryosunun kapağına Christopher Nolan'ın yazdığı notu açıkladı.

Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı - 4

İrlandalı aktör, notta "Sevgili Cillian. Sonunda seni başrolde görmek için bir şans... Sevgiler, Chris" ifadelerinin yer aldığını gösterdi.

Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı - 5

"BAŞROL İÇİN CAN ATIYORDUM"

Ünlü isim, "Chris'e hem açıkça hem de özel olarak her zaman şunu söyledim: Eğer müsait olursam ve bir filmde oynamamı istersen, ben varım. Rolün büyüklüğü gerçekten umurumda değil. Ama içten içe, gizlice onun için bir başrol oynamaya can atıyordum" dedi.

Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı - 6

Murphy, "Çok abartısız ve mütevazı biri. Chris son derece İngiliz tavrıyla sadece 'Dinle, Oppenheimer hakkında bir senaryo yazdım. Benim Oppenheimer'ım olmanı istiyorum' dedi" diye anlattı.

Ünlü isim, "Harika bir gündü... Aramızda uzun süredir devam eden bir anlayış, güven, kolay iletişim ve saygıya sahibiz. Daha büyük bir sorumluluk almak için doğru zaman olduğunu hissettim. Ve öyle oldu, ki bu çok büyük bir sorumluluktu" dedi.

Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı - 7

"ONUN SETLERİNDE OLMAYI SEVİYORUM"

Murphy sözlerine "Chris'le bu işe girerken kendimi güvende hissettim. Yaratıcı ve profesyonel anlamda hayatıma derin bir etkisi oldu. Bana çok ilginç roller teklif etti ve hepsini gerçekten zorlayıcı buldum. Ve onun setlerinde olmayı çok seviyorum" diye devam etti.

Christopher Nolan'dan Murphy'e not: Oppenheimer senaryosuna yazdığı sözler ortaya çıktı - 8

Oppenheimer filmi; daha önce Dunkirk, Başlangıç (Inception) ve üç Batman filminde birlikte çalışan Nolan ile Murphy'nin 6. filmi olma özelliğini de taşıyor.

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