Cibutili hasta kanseri Türkiye'de yendi: İlk isteği kebap oldu

Ülkesinde yemek borusu kanseri tanısı konulan Cibuti vatandaşı Mohamed Mohamoud Aye, Türkiye'de gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Aye'nin ameliyatın ardından gözlerini açtığında ilk isteğinin kebap olduğu belirtildi.

Cibutili hasta kanseri Türkiye'de yendi: İlk isteği kebap oldu - 1

Cibutili 66 yaşındaki Aye, yutkunma zorluğu şikayetiyle ülkesinde doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde Aye'ye yemek borusu kanseri teşhisi konuldu.

Doktorunun Cibuti'de ameliyat edilemeyeceğini söylemesi üzerine Aye, Türkiye'de tedavi görmeye karar verdi.

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Cibutili hasta kanseri Türkiye'de yendi: İlk isteği kebap oldu - 2

Aye, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği videotorakoskopi ve laparoskopik özofagus ameliyatı sonucu sağlığına kavuştu.

Ülkesindeki tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle doktorunun Avrupa ya da Türkiye'de tedavi görmesini önerdiği hasta, Türkiye'de ameliyat olmaya karar verdi.

Türkiye'ye Haziran 2023'te gelen Aye'ye ışın ve ilaç tedavisiyle birlikte radyoterapi ve kemoterapi uygulandığını, tümörün küçülmesiyle hastanın ameliyata hazır hale geldiği ifade edildi.

Cibutili hasta kanseri Türkiye'de yendi: İlk isteği kebap oldu - 3

"İLK İSTEĞİ KEBAP OLDU"

5 saat süren ameliyatın ardından hasta bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra odasına alındı. Yatağına gelip gözünü ilk açtığında, "Turkish kebap" diyerek kebap istedi.

Mohamed Mohamoud Aye yutkunma zorluğu çektiği anda doktoruna gittiğini, kanser olduğunu öğrendiğini ve tedavi için Türkiye'yi seçtiğini söyledi.

Cibutili hasta kanseri Türkiye'de yendi: İlk isteği kebap oldu - 4

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Aye, "Fransa'yı da seçebilirdim ama tercihim Türkiye oldu. Cibuti'deki doktorlar hep 'Tedavi için Türkiye'ye gidin.' diyorlardı. Türkiye'ye daha önce hiç gelmemiştim. Tedavimden çok memnun kaldım, Türkiye'ye artık her yıl gelmeyi planlıyorum. Her uyandığımda gökyüzünü görmek, yemek yiyebilmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Cibutili hasta kanseri Türkiye'de yendi: İlk isteği kebap oldu - 5

Aye, ameliyatının ardından Türk yemeklerini tadabildiğini anlatarak, "Türk yemeklerini çok seviyorum, yemeklerin hepsi vitaminli. Kebabı çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin "ikinci ülkesi" olduğunu vurgulayan Aye, kısa süre sonra ülkesine döneceğini söyledi.

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