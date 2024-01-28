Cibutili hasta kanseri Türkiye'de yendi: İlk isteği kebap oldu
Ülkesinde yemek borusu kanseri tanısı konulan Cibuti vatandaşı Mohamed Mohamoud Aye, Türkiye'de gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Aye'nin ameliyatın ardından gözlerini açtığında ilk isteğinin kebap olduğu belirtildi.
Cibutili 66 yaşındaki Aye, yutkunma zorluğu şikayetiyle ülkesinde doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde Aye'ye yemek borusu kanseri teşhisi konuldu.
Doktorunun Cibuti'de ameliyat edilemeyeceğini söylemesi üzerine Aye, Türkiye'de tedavi görmeye karar verdi.