Cibutili hasta kanseri Türkiye'de yendi: İlk isteği kebap oldu

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Aye, "Fransa'yı da seçebilirdim ama tercihim Türkiye oldu. Cibuti'deki doktorlar hep 'Tedavi için Türkiye'ye gidin.' diyorlardı. Türkiye'ye daha önce hiç gelmemiştim. Tedavimden çok memnun kaldım, Türkiye'ye artık her yıl gelmeyi planlıyorum. Her uyandığımda gökyüzünü görmek, yemek yiyebilmek çok güzel." ifadelerini kullandı.