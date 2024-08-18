Çiçek aşısı nedir, en son ne zaman yapıldı? Çiçek aşısı Türkiye'de var mı, yapılıyor mu?

ÇİÇEK AŞISI TARİHÇESİ

Aşı terimi, çiçek aşısının kökenini yansıtan Latince inek kelimesinden türemiştir. Edward Jenner çiçek hastalığından variolae vaccinae (inek çiçek hastalığı) olarak bahsetmiştir.



Çiçek aşısının kökenleri, özellikle Louis Pasteur'ün 19. yüzyılda aşı oluşturmak için laboratuvar teknikleri geliştirmesinden sonra, zaman içinde bulanıklaştı. Allan Watt Downie 1939'da modern çiçek aşısının serolojik olarak inek çiçeğinden farklı olduğunu göstermiş ve daha sonra vaccinia ayrı bir viral tür olarak kabul edilmiştir.



Tüm genom dizilimi, vaccinia'nın en çok at çiçeği ile yakından ilişkili olduğunu ve Büyük Britanya'da bulunan inek çiçeği suşlarının vaccinia ile en az yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.