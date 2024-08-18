Çiçek aşısı nedir, en son ne zaman yapıldı? Çiçek aşısı Türkiye'de var mı, yapılıyor mu?
Çiçek aşısının ne olduğu ve en son ne zaman yapıldığıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), dünya çapında maymun çiçeği virüsü (mpox) için alarm vermesinin ardından, çiçek aşısının tarihçesi araştırılmaya başladı. Peki, çiçek aşısı nedir, en son ne zaman yapıldı? Çiçek aşısı Türkiye'de var mı, yapılıyor mu?
Çiçek aşısı, maymun çiçeği virüsünün dünyada yeniden yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte gündeme geldi. 1958'den 1977 yılına kadar ortalığı kasıp kavuran çiçek hastalığı nedeniyle, DSÖ tarafından çiçek aşısı tüm dünyada yapılmaya başlamıştı. Çiçek aşısı yaptıranların, maymun çiçeği virüsünden korunduğuyla ilgili açıklamaların yapılması üzerine, aşının hala yapılıp yapılmadığı ve Türkiye'de en son ne zaman yapıldığı merak ediliyor.