Çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü yoğunluğu

Esnafın mezada gelerek çiçek satın aldığını anlatan Yılmaz, "Sektör özel günlere göre üretim yapıyor. Bu dönemde iç pazarda Öğretmenler Günü hareketliliği var. Çiçekçilerde de bu güne yönelik çalışmalar yapılıyor. Seralarda yetiştirilen ürünlerimiz, pazartesi günü öğretmenleri mutlu edecek." dedi.

Sektörde Öğretmenler Günü sonrası yılbaşına yönelik üretimin başlayacağını aktaran Yılmaz, 12 ay boyunca taleplere göre çiçek üretimi yaptıklarını kaydetti.