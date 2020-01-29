Çiçekciler 2 milyon orkide ile Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

Sevgililer Günü’nde 2 milyon orkide vitrinlerine çıkmaya hazırlanıyor... Saksılı çiceklerde en çok talep göre çiçek olan orkide, geçen yıl yaklaşık 2 milyon satılmıştı.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede kesme çiçek ve süs bitkilerinden oluşan bitkilerin üretimi, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 1 milyar 718 milyon 98 bin adete yükseldi.

Çiçeklerin en yoğun olarak üretiminin ve alışverişinin yapıldığı dönemlerden biri de 14 Şubat Sevgililer Günü oldu.

Geçen yıl Sevgililer Günü için 1 milyon 985 bin, bir önceki yıl da bu civarda orkide üretilmişti. 

Bu yıl da 14 Şubat için yaklaşık 2 milyon orkide yetiştiriliyor.

Türkiye’nin en büyük orkide çiçek üreticilerinden birisi olan Gardenkoala Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korhan Çiçek, "Kesme çiçekte birinci sırada gül gelirken, saksılı bitkide en fazla tüketim orkidede oluyor'' dedi.

Öte yandan sözlerine Türkiye'de yıllık 6 milyon civarında Orkide üretildiğibi belirterek devam eden Çicek, ''Bunun yaklaşık 2 milyonu Sevgililer Günü için hazırlanıyor" dedi.

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