Çiçekciler 2 milyon orkide ile Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede kesme çiçek ve süs bitkilerinden oluşan bitkilerin üretimi, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 1 milyar 718 milyon 98 bin adete yükseldi.
Çiçeklerin en yoğun olarak üretiminin ve alışverişinin yapıldığı dönemlerden biri de 14 Şubat Sevgililer Günü oldu.
Geçen yıl Sevgililer Günü için 1 milyon 985 bin, bir önceki yıl da bu civarda orkide üretilmişti.
Türkiye’nin en büyük orkide çiçek üreticilerinden birisi olan Gardenkoala Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korhan Çiçek, "Kesme çiçekte birinci sırada gül gelirken, saksılı bitkide en fazla tüketim orkidede oluyor'' dedi.