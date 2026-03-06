Çiçekçilerde 8 Mart yoğunluğu. Buketler bin TL'den başlıyor

Çeyrek asırdır çiçekçilik yapan Abdullah Akgül, sevgililer gününün verimli geçtiğini ve kadınlar günün de aynı verimde geçmesi için temennilerde bulundu.

Akgül, buket fiyatlarının bin TL'den başladığını ve 5 bin TL'ye kadar da çıktığını belirtti. Çiçekleri her müşterinin kendi bütçesine göre ayarladıklarını söyleyen Akgül, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ayrıca kadınlara çiçek dağıtan çocuklar yetiştirmek lazım. Onun için şimdiden bu nesli böyle güzelliklerle yetiştirmek lazım" diye konuştu.