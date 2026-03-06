Çiçekçilerde 8 Mart yoğunluğu. Buketler bin TL'den başlıyor
İHA
Dünya Kadınlar gününe 2 gün kala çiçekçiler de hazırlarını tamamladı. Birbirinden farklı çiçekleri hazırlayan esnaf, 8 Mart'ta müşterilerini bekliyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, Diyarbakır'daki çiçekçiler de yoğun bir hazırlığa başladı. Şehirdeki birçok çiçekçi kadınlara hediye edilmek üzere hazırlanan çiçekleri vitrinlerle buluşturdu. Gül, orkide, papatya, orkide gibi çiçeklerin yoğun ilgi görmesi beklenirken, çiçekçiler de stoklarını artırdı. Renkli buketler şeklinde ve isteğe özel hazırlanan çiçekler, 8 Mart'ta; annelere, eşlere, arkadaşlara hediye edilmek üzere bekliyor.
BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Çeyrek asırdır çiçekçilik yapan Abdullah Akgül, sevgililer gününün verimli geçtiğini ve kadınlar günün de aynı verimde geçmesi için temennilerde bulundu.
Akgül, buket fiyatlarının bin TL'den başladığını ve 5 bin TL'ye kadar da çıktığını belirtti. Çiçekleri her müşterinin kendi bütçesine göre ayarladıklarını söyleyen Akgül, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ayrıca kadınlara çiçek dağıtan çocuklar yetiştirmek lazım. Onun için şimdiden bu nesli böyle güzelliklerle yetiştirmek lazım" diye konuştu.