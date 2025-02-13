Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi başladı: En çok kırmızı gül rağbet görüyor

Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk beklediklerini ifade eden çiçekçi Ayşegül Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşıyoruz. Tabii hazırlıklar birkaç gün öncesinden başlıyor. Bu özel güne 1 gün kaldı, biz de heyecan ile bekliyoruz. Eskiden genellikle gençler çiçek alırdı ama artık her yaş kesimi bu özel günde çiçek alıyor.''