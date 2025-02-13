Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi başladı: En çok kırmızı gül rağbet görüyor
Çankırı'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala çiçekçiler taleplere yetişebilmek için hazırlıklarını tamamladı. Kentteki çiçekçiler, artık sadece gençlerin değil, her yaş gurubundan insanların Sevgililer Günü'nde çiçek aldığını söyledi.
14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçilerin yolunu tutmaya başladı. Sevgililer Günü çiçek almak isteyen vatandaşların taleplerine yetişmek isteyen Çankırı'daki çiçekçiler ise hazırlıklarını tamamladı.
Yoğun mesai harcamaya başlayan çiçekçiler, bugünden başlayan taleplerin 14 Şubat günü gece saatlerine kadar devam etmesini beklediklerini söyledi. Çiçekçiler en çok kırmızı gülün tercih edildiğini belirtti.