Çiçekçiyi tek yumrukla öldürdü! Sanık için istenen ceza belli oldu
Antalya'da 29 yaşındaki çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla komaya sokup, ölümüne neden olan 31 yaşındaki Kıvanç Şensöz hakkında iddianame hazırlandı. Şensöz için 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Antalya'da çicekçilik yapan iki ailenin 12 Ekim'de sosyal medyada fotoğraf paylaşımı yüzünden yaşanmıştı olay.
Eşinin fotoğrafının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Şensöz, 29 yaşındaki genci tek yumrukla yere düşürüp, defalarca tekmelemişti.