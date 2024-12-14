Çiçekçiyi tek yumrukla öldürdü! Sanık için istenen ceza belli oldu

Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, cinayete konu olan fotoğraflarda dekoltenin görünmediği, çiçeklerin ön plana çıkarıldığı ve sosyal medyada paylaşılan görselin herkese açık olarak yayınlandığına kanaat getirildi. Kıvanç Şensöz hakkında "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanmamasını talep eden savcılık, sanığın 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasını istedi