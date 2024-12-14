Çiçekçiyi tek yumrukla öldürdü! Sanık için istenen ceza belli oldu

Antalya'da 29 yaşındaki çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla komaya sokup, ölümüne neden olan 31 yaşındaki Kıvanç Şensöz hakkında iddianame hazırlandı. Şensöz için 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürdü! Sanık için istenen ceza belli oldu - 1

Antalya'da çicekçilik yapan iki ailenin 12 Ekim'de sosyal medyada fotoğraf paylaşımı yüzünden yaşanmıştı olay.

Eşinin fotoğrafının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Şensöz, 29 yaşındaki genci tek yumrukla yere düşürüp, defalarca tekmelemişti.

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Çiçekçiyi tek yumrukla öldürdü! Sanık için istenen ceza belli oldu - 2

Yıldırıcı'nın dayısı da depodaydı. Yeğenini o halde görünce panikleyen Ali Okur, üzüntüden kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı.

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürdü! Sanık için istenen ceza belli oldu - 3

Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürdü! Sanık için istenen ceza belli oldu - 4

Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürdü! Sanık için istenen ceza belli oldu - 5

"HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASIN"

Kıvanç Şensöz hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Kıvanç Şensöz'ün 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürdü! Sanık için istenen ceza belli oldu - 6

Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, cinayete konu olan fotoğraflarda dekoltenin görünmediği, çiçeklerin ön plana çıkarıldığı ve sosyal medyada paylaşılan görselin herkese açık olarak yayınlandığına kanaat getirildi. Kıvanç Şensöz hakkında "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanmamasını talep eden savcılık, sanığın 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasını istedi

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