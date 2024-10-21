Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! "Sinirime yenik düştüm"
Antalya'da çiçekçi 29 yaşındaki Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla komaya sokup, ölümüne neden olan 31 yaşındaki Kıvanç Şensöz'ün, ifadesi ortaya çıktı. Şensöz, ifadesinde, "Bahse konu olan eşimle ilgili fotoğrafları Antalya'da değil, Bodrum ve çevresinde çekip paylaşmıştım. Fotoğrafları izinsiz paylaştıkları için kavga ettik." derken konuşmak için Yunus Yıldırıcı'yı depoya çağırdığını ve sonrasında da sinirine yenik düşerek yumruk attığını söyledi.
Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.