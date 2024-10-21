Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! "Sinirime yenik düştüm"

"SİNİRİME YENİK DÜŞTÜM"

Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün, polis merkezindeki ifadesi ortaya çıktı.

Şensöz, ifadesinde, "Boksör ya da bodyguard değilim. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. Kimseye küfür ve hakaretlerde bulunmadım. Olay günü sadece bir anlık öfke ve sinirime yenik düşerek yumruk attım. Kavga sonrası tekrar barışırız diye düşünmüştüm." dedi.

Öldürme gbi bir kastının olmadığını kavgadan sonra da barışmayı ümit ettiğini belirten şüpheli, savunmasına şu şekilde devam etti:

"Bahse konu olan eşimle ilgili fotoğrafları Antalya'da değil, Bodrum ve çevresinde çekip paylaşmıştım. Fotoğrafları izinsiz paylaştıkları için kavga ettik. Kavga ve tartışma sebebimiz de zaten buydu.

Konuşmak için de Yunus Yıldırıcı'yı depoya çağırdım ve sonrasında olaylar gelişti. Bana paylaşılan fotoğrafla ilgili 'Nereye şikayet edebilirsin' dediler. Ben de duruma iyice sinirlendim. Sonrasında kendisini konuşmak için oraya çağırdım. Gelir gelmez sinirimle yumruk attım. Pişmanım"