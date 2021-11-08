Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme

‘GENETİK BOZUKLUK OLABİLİR’

Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Dr. Ayşenur Akkoç, “İncelemek için fakültemize aldık. Daha önce çift başlı buzağıya denk geldik. Ama sadece başta birleşme vardı. Genetik ve anormallik olarak binde bir yaşanan nadir olaylardandı. Bunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle genetik bozukluk. İncelemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.