Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme

Aydın’ın Çine ilçesinde bir çiftlikte sezaryenle dünyaya gelen buzağı 2 kafa, 6 ayak ve 2 kuyruklu olarak doğdu. Ölü doğan buzağı incelenmek üzere veterinerlik fakültesine götürüldü. Uzmanlar genetik bozukluktan olabileceğini söylüyor.

Haberler - DHA 08.11.2021 - 16:45

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 1

'ın Çine ilçesinde bir çiftlikte sezaryenle dünyaya gelen buzağı 2 kafa, 6 ayak ve 2 kuyruklu bitişik olarak doğdu.

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 2

Veteriner ve çiftlik sahibi büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ölü doğan buzağı incelenmek üzere veterinerlik fakültesine götürüldü.

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 3

Kırsal Bahçearası Mahallesi'nde dün gebe olan ineğinin doğum yaparken zorlandığını ve bir türlü doğumun gerçekleşmediğini fark eden Erdem Çelik (38), veteriner hekim Hüseyin Aynur ve tekniker Selim Gökçen'den yardım istedi.

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 4

Dün saat 02.00 sıralarında çiftliğe gelen veterinerlerin yaptığı incelemede buzağının ikiz olabileceği düşünüldü.

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 5

Normal doğumun olmayacağına kanaat getiren veterinerler, ineğin karnındaki buzağıyı sezeryanla aldı.

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 6

Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında alınan ancak ölü doğan buzağı veterinerleri ve çiftlik sahibini şaşırttı. 

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 7

Buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ve çift omurgası olduğu fark edildi.

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 8

Buzağı bugün sabah incelenmek üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi.

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 9

Doktorları da şaşkına çeviren buzağının genetik olarak ender rastlanan bir durum olduğu belirtilerek, sonucun yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı ifade edildi.

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 10

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'

Hayvancılıkla ilgilenen Erdem Çelik, "Dün gece doğum başladı ve buzağı sezaryenle alındı. 2 kafası, 4 önde 2 arkada ayakları vardı. Görünce çok şaşırdık. Doğum esnasında birinin yaşadığını düşündük.  Ancak doğum bittikten sonra ikisi de ölüydü.  İlk kez böyle bir şey gördüm ve duydum" dedi.

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme - 11

‘GENETİK BOZUKLUK OLABİLİR’

Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Dr. Ayşenur Akkoç, “İncelemek için fakültemize aldık. Daha önce çift başlı buzağıya denk geldik. Ama  sadece başta birleşme vardı. Genetik ve anormallik olarak binde bir yaşanan nadir olaylardandı. Bunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle genetik bozukluk. İncelemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

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