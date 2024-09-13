Çift kol nakliyle yeni hayat | Şimşek: "Sanki hiç nakil olmamışım gibi"

26 Kasım 2019'da kadavradan nakledilen iki kolla yeni bir hayata başlayan Şimşek, 5 yıldır fizik tedavi görüyor. Tedavilerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden Şimşek, kendisine yeni bir hayat imkanı sunan, operasyonu gerçekleştiren ve ikinci kez Akdeniz Üniversitesi Rektörü seçilen Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Rektör Özkan ile sohbet eden ve hayırlı olsun dileğinde bulunan Şimşek, kollarını artık çok rahat kullanabildiğini ve ihtiyaçlarını görebildiğini anlattı. Rektör Özkan'la el sıkışan Şimşek, destekleri için de teşekkür etti.