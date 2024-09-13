Çift kol nakliyle yeni hayat | Şimşek: "Sanki hiç nakil olmamışım gibi"
Antalya'da 5 yıl önce çift kol nakli olan Yusuf Oğuz Şimşek, eski günlerine döndü. İki kolunu da rahatlıkla kullanabilen genç, operasyonu gerçekleştiren isimlerden Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Özkan'ın elini sıkıp destekleri için teşekkür etti.
Antalya'da yaşayan Yusuf Oğuz Şimşek, 2015 yılında güneş enerji paneli montajı sırasında elektrik akımına kapıldı. İki kolunda da ciddi yanıklar oluşan Şimşek'in, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla iki kolu da ampute edildi.