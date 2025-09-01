Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başladı: 2026 üretim yılı için ÇKS başvurusu nasıl yapılır?

ÇİFTÇİLER ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Çiftçiler, yıl içinde ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu başvurular tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Ayrıca Bakanlık kayıtlarında farklılık tespit edilirse gerekli düzeltmeler otomatik olarak yapılacak.



Arazi sulama durumuna ilişkin değişiklik talepleri ise her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler üretim yılı bitimine kadar komisyon tarafından karara bağlanacak.