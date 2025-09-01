Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başladı: 2026 üretim yılı için ÇKS başvurusu nasıl yapılır?
Çiftçiler için büyük önem taşıyan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün itibarıyla başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları 31 Aralık 2025’te sona erecek. Başvuruda bulunacak olan çiftçiler ise başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının nasıl yapılacağı, bugün başlayan başvuruların ardından merak konusu oldu. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında, çiftçiler arazilerini kayıt altına alarak tarımsal desteklerden faydalanabilecek. İşte ayrıntılar.