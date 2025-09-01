Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başladı: 2026 üretim yılı için ÇKS başvurusu nasıl yapılır?

Çiftçiler için büyük önem taşıyan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün itibarıyla başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları 31 Aralık 2025’te sona erecek. Başvuruda bulunacak olan çiftçiler ise başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının nasıl yapılacağı, bugün başlayan başvuruların ardından merak konusu oldu. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında, çiftçiler arazilerini kayıt altına alarak tarımsal desteklerden faydalanabilecek. İşte ayrıntılar.

ÇKS BAŞVURULARINDA TAAHHÜTNAME DÖNEMİ

Düzenlemeye göre, mülkiyeti devlete ait arazilerde üretim yapan çiftçiler kira sözleşmeleri bulunmadığında "taahhütname" ile başvuru yapabilecek. Ancak bu üreticilerin desteklerden yararlanabilmesi için daha sonra kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekecek.

Kira feshi durumunda, arazi üzerinde ekili ürün bulunuyorsa, sözleşmenin geçerliliği ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

ÇİFTÇİLER ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Çiftçiler, yıl içinde ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu başvurular tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Ayrıca Bakanlık kayıtlarında farklılık tespit edilirse gerekli düzeltmeler otomatik olarak yapılacak.

Arazi sulama durumuna ilişkin değişiklik talepleri ise her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler üretim yılı bitimine kadar komisyon tarafından karara bağlanacak.

ÇKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS kayıt işlemleri için çiftçiler bağlı bulundukları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat edebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilecek.

Başvuru sırasında araziye ait tapu, kira sözleşmesi veya taahhütname gibi belgeler talep ediliyor.

