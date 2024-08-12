Çiftçiler umduğunu bulamayınca kavunları halka bedava dağıttı

"DAHA MUTLU OLDUK"

Ortaklardan Ahmet Akbaş, yaptıkları iyilikten dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Aşağı yukarı 10 gündür hasat vaktimiz gelmişti. Sıcaklardan dolayı da artık dayanabilme vakti kalmamıştı. Kavunun ve karpuzun maliyeti bize yaklaşık olarak 1,5 milyon liraya mal oldu. Son 3-4 gündür özellikle tüccarlardan talep geldi. Tarlaya gelenler, pazarlık yapanlar oldu. Ama hepsi 100-200-300 bin gibi komik rakamlarla geldiler. Bizde 1,5 milyona mal ettiğimiz bir ürünü 200-300 bin gibi paralara satmak ağırımıza gitti. Onun yerine köylülerimiz, insanlarımız buradan faydalansın diye bedavaya verdik."



Akbaş, vatandaşların 2 gündür tarlaya akın ettiğini belirterek, "Dün öğlenden beri sağ olsun vatandaşlarda gelip topluyorlar. Yetiştirirken bizim beklentimiz yaklaşık 300-350 ton civarıydı. Dünden beri gördük ki, 600 tonun üzerinde kavun varmış arazide. Halen de bitmedi. Sadece kavun değil, karpuzu da verdik." diye konuştu.